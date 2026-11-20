Mit dem Zug nach Liezen und auf abwechslungsreichen Wegen zur Hinteregger Alm – eine lange Rundwanderung im schönen Ennstal haben die beiden Expertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti diesmal für Sie zusammengestellt.
„Himmel“ und „Höll“ sind historische Flurnamen der Hinteregger Alm, einem weitläufigen Almgebiet nördlich von Liezen am südlichen Rand des Toten Gebirges. Traditionelle Gebäude, markante Felswände mit quer gestreifter Gesteinsschichtung und der weite Blick ins Ennstal verleihen dieser Kulturlandschaft ihren besonderen Charakter. Die Hinteregger Alm ist vielen Wanderern bekannt, nicht zuletzt, weil sie mit dem Auto bis zum Almparkplatz erreichbar ist. Wer eine ruhige Wanderung schätzt und sich Schritt für Schritt dem mächtigen Kalkmassiv und der großen Almfläche nähern möchte, dem empfehlen wir, diese vom Ennstal aus zu erwandern.
Fazit: abwechslungsreiche Wege mit eindrucksvoller Kulisse.
Wir starten am Bahnhof Liezen und wandern auf dem Rad- und Gehweg durch den Talboden der Enns nach Weißenbach bei Liezen. Im Ort folgen wir der Straße parallel zum Weißenbach taleinwärts, bis wir rechts auf den Sengsschmiedweg abzweigen und allmählich an Höhe gewinnen. Vom Gehöft Sensenschmied gehen wir zunächst auf einer Forststraße weiter, bevor wir links auf einen Steig wechseln.
In östlicher Richtung geht es auf einem stellenweise feuchten Waldweg bergauf, bis wir die freien Almflächen der Hinteregger Alm erreichen. Ein kurzer Abstecher führt uns zum Bildstock auf dem „Himmel“ der Alm. Anschließend folgen wir der abwärtsführenden Almstraße mit Blick auf die „Höll“, passieren den Parkplatz und wandern ein Teilstück auf der asphaltierten Zufahrtsstraße.
Im weiteren Verlauf orientieren wir uns an den Wegweisern Richtung Liezen und folgen dem Weg 217 „Fußweg übers Eck“. Nach einem kurzen Gegenanstieg führt uns die Route über einen sonnenverwöhnten Hang durch den Wald und über aussichtsreiche Wiesen zurück nach Liezen.
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