„Himmel“ und „Höll“ sind historische Flurnamen der Hinteregger Alm, einem weitläufigen Almgebiet nördlich von Liezen am südlichen Rand des Toten Gebirges. Traditionelle Gebäude, markante Felswände mit quer gestreifter Gesteinsschichtung und der weite Blick ins Ennstal verleihen dieser Kulturlandschaft ihren besonderen Charakter. Die Hinteregger Alm ist vielen Wanderern bekannt, nicht zuletzt, weil sie mit dem Auto bis zum Almparkplatz erreichbar ist. Wer eine ruhige Wanderung schätzt und sich Schritt für Schritt dem mächtigen Kalkmassiv und der großen Almfläche nähern möchte, dem empfehlen wir, diese vom Ennstal aus zu erwandern.