Konkurrenzklausel: Was bedeutet das?

Die Konkurrenzklausel verbietet es Beschäftigten, nach einem Jobwechsel für maximal ein Jahr dem alten Unternehmen in derselben Branche Konkurrenz zu machen. Dass diese Sperre aber nicht pauschal greift, erklärt Armin Mrsic, Experte für Arbeitsrecht in der AK Steiermark, der die Ausnahmen aufzeigt.
Es handelt sich dabei um eine Klausel im Arbeitsvertrag, mit der sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichten, bis zu einem Jahr nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht in der gleichen Branche ihrer früheren Arbeitgeberin bzw. ihres früheren Arbeitgebers tätig zu werden. Die Konkurrenzklausel umfasst Tätigkeiten sowohl auf selbstständiger als auch auf unselbstständiger Basis. Sie darf das berufliche Fortkommen jedoch nicht unverhältnismäßig erschweren. In vielen Fällen wird die Einhaltung der Konkurrenzklausel mit teils empfindlichen Vertragsstrafen abgesichert.
Wann die Klausel nicht zum Tragen kommt
Ob die Konkurrenzklausel im konkreten Fall zur Anwendung gelangt, hängt zunächst von der Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ab. So gilt die Konkurrenzklausel nicht im Falle der Kündigung durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber, der unberechtigten Entlassung sowie des berechtigten vorzeitigen Austritts.
Neben der Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist auch die Höhe des Monatsentgelts bei Beendigung von Relevanz, da die Konkurrenzklausel erst ab Überschreitung gewisser Entgeltgrenzen wirksam wird. Alle Details finden Sie hier.
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