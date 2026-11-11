Konkurrenzklausel: Was bedeutet das?

Es handelt sich dabei um eine Klausel im Arbeitsvertrag, mit der sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichten, bis zu einem Jahr nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht in der gleichen Branche ihrer früheren Arbeitgeberin bzw. ihres früheren Arbeitgebers tätig zu werden. Die Konkurrenzklausel umfasst Tätigkeiten sowohl auf selbstständiger als auch auf unselbstständiger Basis. Sie darf das berufliche Fortkommen jedoch nicht unverhältnismäßig erschweren. In vielen Fällen wird die Einhaltung der Konkurrenzklausel mit teils empfindlichen Vertragsstrafen abgesichert.