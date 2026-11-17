Mit einem Höllentempo raste ein 18-jähriger Pkw-Lenker am späten Montagabend auf der A12 Inntalautobahn durch den Amraser Tunnel bei Innsbruck – und in eine Tempofalle der Polizei! Der junge Einheimische wurde aus dem Verkehr gezogen. Den Probeführerschein musste er an Ort und Stelle abgeben – das Auto wurde beschlagnahmt.
Gegen 23.30 Uhr führte eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg auf der Inntalautobahn (A12) im Bereich des Amraser Tunnels bei Innsbruck Geschwindigkeitskontrollen durch. Als ein Pkw mit heimischen Kennzeichen ins Visier der Beamten geriet, trauten diese wohl ihren eigenen Augen nicht.
Der Wagen, der in Richtung Osten unterwegs war, brachte es auf nicht weniger als 194 km/h! Wenig später wurde das Fahrzeug von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.
Führerschein und Auto weg
Am Steuer saß ein 18-jähriger Einheimischer. Für den jungen Mann war dort Endstation: Die Beamten nahmen ihm noch an Ort und Stelle den Probeführerschein ab. Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.
Saftige Strafe droht
Doch damit ist die Angelegenheit wohl noch lange nicht erledigt. Dem Mann droht eine saftige Strafe. Er wurde an die zuständige Behörde angezeigt.
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