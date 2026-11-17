Mit einem Höllentempo raste ein 18-jähriger Pkw-Lenker am späten Montagabend auf der A12 Inntalautobahn durch den Amraser Tunnel bei Innsbruck – und in eine Tempofalle der Polizei! Der junge Einheimische wurde aus dem Verkehr gezogen. Den Probeführerschein musste er an Ort und Stelle abgeben – das Auto wurde beschlagnahmt.