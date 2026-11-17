Gemeinsam mit einem Kollegen (42) war der Österreicher dabei, Schaltafeln von der Ladefläche eines Pritschenwagens zu heben. Dafür benutzten die Männer Sicherheitsgurte. Beim Entfernen dieser passierte es: Eine Schaltafel rutschte weg und der 32-Jährige wurde gegen die Bordwand des Fahrzeuges gedrückt und eingeklemmt.