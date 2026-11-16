Event Under Review
“Tense Situation”: Airpower 2027 Canceled
The Austrian Armed Forces’ air show, the popular Airpower in Styria, has been canceled for 2027. The General Staff announced on Monday afternoon that it had been tasked with reviewing the future of the event at Hinterstoisser Air Base.
“The current budgetary, planning, and personnel situation does not allow for Airpower to be held in 2027,” said Major General Gerfried Promberger, commander of the Austrian Air Force. He went on to explain that available funds and resources are currently being allocated exclusively to areas where they directly strengthen operational readiness—“namely, equipment, training, and operational capabilities.”
The decision to cancel was thoroughly discussed by the General Staff, and Defense Minister Klaudia Tanner (ÖVP) has already been informed. According to the Austrian Armed Forces, the partners—the State of Styria and Red Bull—have also already been notified in order to avoid “unnecessary additional costs” and to provide “early clarity,” including for businesses in the region.
“Goal”Is to Holdthe Event Again
“Our goalremains to hold anotherAirpower event that inspires people, and to do so as soon as possible,” said Promberger. In the current situation, he added, it is crucial to “manage public funds with particular care while at the same time ensuring the operational readiness of the Austrian Armed Forces.” A new date will be announced as soon as the necessary conditions are in place, officials said.
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