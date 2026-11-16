1.72 per mille
Brave Trio Stopped Drunk Driver in Town
After a 41-year-old Hungarian man from Wels was driving erratically on the B1 toward the city late Sunday evening—during which his engine stalled several times—two 18-year-olds from Oftering and Machtrenk prevented him from continuing his journey by blocking his path with their cars. A 23-year-old man from Wels also helped by pulling the driver out of the vehicle.
His driver’s license had already been revoked
The Hungarian man appeared to be heavily intoxicated to the police officers. A breathalyzer test yielded a valid result of 1.72 per mille. His driver’s license could not be confiscated because, according to his own statement, it had already been revoked in Hungary due to alcohol-related offenses. The 41-year-old was prohibited from continuing his journey and was informed that charges would be filed against him.
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