At the 2029 U21 European Championship
Graz and Klagenfurt Want to Replace the Rapid Stadium!
Klagenfurt, with the Wörthersee Stadium, and Graz, with the stadium in Liebenau, have expressed their interest to the ÖFB in hosting matches for the 2029 U21 European Championship, should Austria be awarded the bid on December 7!
The bids, which ÖFB Secretary General Bernhard Neuhold confirmed, are a result of the vote by Rapid members, who on Saturday opposed hosting U21 European Championship matches at the Allianz Stadium. A decision is not expected anytime soon.
Definitely no decision before the weekend
Neuhold said on this topic: “We at the ÖFB want to give ourselves the necessary time now to discuss the status quo in principle, and we will certainly not make a decision on this before the weekend.”
It remains unclear whether Rapid will actually withdraw as a potential host venue. With a capacity of about 30,000, the Klagenfurt stadium would be by far the largest in the ÖFB’s bid for the European Championship.
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