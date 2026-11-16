Female Driver Without a License
Jumped Over a Construction Pit While Fleeing the Police
Chaotic scenes on Monday morning in Linz. A 21-year-old female driver tried to flee from the police. In the process, she drove through a construction site barrier, jumped over a construction pit in her car, and then crashed into a truck. The reason for the escape: The young woman does not have a driver’s license.
It was around 11:05 a.m. when a police patrol in Linz attempted to pull over the driver of a car. Both vehicles turned from Franckstraße onto Füchselstraße, and the officers began the traffic stop. But the 21-year-old did not follow the patrol car; instead, she fled at excessive speed down Füchselstraße toward Raimundstraße.
Swerve into a Construction Site
At the intersection with Heizhausstraße, she veered off the road to the left and crashed through a construction site barrier. In the process, she drove over an excavation pit where workers had been just moments earlier. The vehicle then collided with a truck and was thrown into the adjacent parking lot. The two passengers, both 20 years old and from Linz, as well as the driver, sustained injuries of an unspecified severity. They received initial treatment from paramedics and an emergency physician and were transported to hospitals in Linz for further care.
No License, but Drugs
All three injured individuals were able to exit the vehicle on their own.
During the investigation, it was determined that the woman in question did not possess a valid driver’s license, as it had been revoked.
A saliva test came back positive for THC. She refused a clinical examination. A breathalyzer test came back negative. A small amount of marijuana was also found in the vehicle.
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