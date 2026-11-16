Jumped Over a Construction Pit While Fleeing the Police

Swerve into a Construction Site

At the intersection with Heizhausstraße, she veered off the road to the left and crashed through a construction site barrier. In the process, she drove over an excavation pit where workers had been just moments earlier. The vehicle then collided with a truck and was thrown into the adjacent parking lot. The two passengers, both 20 years old and from Linz, as well as the driver, sustained injuries of an unspecified severity. They received initial treatment from paramedics and an emergency physician and were transported to hospitals in Linz for further care.