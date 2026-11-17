Ein Inferno, das ganze Bungalows und einen Wald bedrohte – und Feuerwehrleute, die Schlimmeres verhinderten. Mit Grauen erinnern sich die Anrainer der benachbarten Eisnerstraße an jene Freitagnacht von 30. auf 31. Oktober, als das seit Jahren leer stehende Gebäude im ehemaligen Hotel-Restaurant „Föhrenwald“ in Enzesfeld-Lindabrunn, Bezirk Baden, unmittelbar in ihrer Nähe in Flammen aufging.