Ende Oktober stand in Enzesfeld-Lindabrunn ein ehemaliges Erholungszentrum in Brand. Anrainer fürchteten, das Feuer könnte auch auf ihre Häuser übergreifen. Doch die Feuerwehren gaben ihr Bestes. Als Dank wurde ihnen nun eine Spende von insgesamt 2400 Euro überreicht.
Ein Inferno, das ganze Bungalows und einen Wald bedrohte – und Feuerwehrleute, die Schlimmeres verhinderten. Mit Grauen erinnern sich die Anrainer der benachbarten Eisnerstraße an jene Freitagnacht von 30. auf 31. Oktober, als das seit Jahren leer stehende Gebäude im ehemaligen Hotel-Restaurant „Föhrenwald“ in Enzesfeld-Lindabrunn, Bezirk Baden, unmittelbar in ihrer Nähe in Flammen aufging.
Wegen Wassermangels und der Nähe zum Schwarzkiefernwald gestaltete sich der Löscheinsatz besonders schwierig. Zahlreiche Feuerwehren kämpften bis in die späten Vormittagsstunden des nächsten Tages gegen das Feuer. Dabei konnten rund 50 angrenzende Bungalows und der Wald vor den Flammen geschützt werden.
Die Einsatzkräfte kämpften bis in die späten Vormittagsstunden des nächsten Tages mit großem Engagement gegen das Feuer und verhinderten dadurch Schlimmeres.
Anrainerin Brigitte Wiesenbauer
Jetzt sagen die Anrainer „Danke“: Die Wohngemeinschaft Eisnerstraße 5 sammelte insgesamt 2400 Euro für die Einsatzkräfte, die sie kürzlich an die Feuerwehren Lindabrunn und Enzesfeld überreichten. Eine berührende Geste für jene, die damals unter schwierigsten Bedingungen alles gaben, um Schlimmeres zu verhindern.
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