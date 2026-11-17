Bis zu 89 Prozent Entlastung für Orte

Die B 260 Umfahrung Airport Region ist das längste Landesstraßenprojekt des NÖ Straßendienstes. Die angenommene Entlastung der Ortsdurchfahrten vom Verkehr liegt zwischen 40 und 89 Prozent. In Fischamend können es bis zu 5200 Fahrzeuge weniger pro Tag sein, in Klein-Neusiedl rund 2000 und in Margarethen am Moos überhaupt bis zu 8000. „Auf der B 260 werden im Jahr 2040 abschnittsweise bis zu 18.000 Fahrzeuge täglich erwartet“, informiert NÖ Straßenbaudirektor Rainer Irschik. Vorgesehen sind auf 20 Kilometern Länge zwölf Brückenbauwerke und rund 4,7 Kilometer Lärmschutzwände.