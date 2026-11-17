Fünf Gemeinden, sieben Ortskerne und bis zu 8000 Fahrzeuge weniger Durchzugsverkehr soll die B 260 Umfahrung Airport bringen. Jetzt wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung eingereicht.
Jahrelanger Planung und intensiver Abstimmung mit den Standortgemeinden folgt nun mit der Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung der nächste Projektschritt für die Umfahrung des Flughafens Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha. Es gilt, die Genehmigungsfähigkeit sowie die erforderlichen Umweltmaßnahmen und Auflagen zu prüfen. Bis zum erstinstanzlichen Bescheid wird mit einer Verfahrensdauer von rund eineinhalb bis zwei Jahren gerechnet.
Bis zu 89 Prozent Entlastung für Orte
Die B 260 Umfahrung Airport Region ist das längste Landesstraßenprojekt des NÖ Straßendienstes. Die angenommene Entlastung der Ortsdurchfahrten vom Verkehr liegt zwischen 40 und 89 Prozent. In Fischamend können es bis zu 5200 Fahrzeuge weniger pro Tag sein, in Klein-Neusiedl rund 2000 und in Margarethen am Moos überhaupt bis zu 8000. „Auf der B 260 werden im Jahr 2040 abschnittsweise bis zu 18.000 Fahrzeuge täglich erwartet“, informiert NÖ Straßenbaudirektor Rainer Irschik. Vorgesehen sind auf 20 Kilometern Länge zwölf Brückenbauwerke und rund 4,7 Kilometer Lärmschutzwände.
Infrastruktur für starke Wirtschaftsregion
„Die Airport Region ist ein wirtschaftliches Kraftzentrum Niederösterreichs. Und dieses Kraftzentrum braucht eine starke Verkehrsinfrastruktur“, betont Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Zwischen 2002 und 2025 ist die Bevölkerung im Großraum Schwechat um 38 Prozent und im Bezirk Bruck an der Leitha um rund 31 Prozent gewachsen. Am Flughafen arbeiten mehr als 23.500 Menschen. 1000 weitere kommen demnächst dazu. „Die betroffenen Gemeinden und Bürgermeister stehen geschlossen hinter diesem Projekt. Auch die Bevölkerung will diese Entlastung“, weiß FPÖ-Bürgermeister Werner Herbert (Enzersdorf an der Fischa).
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