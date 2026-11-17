1955 lud der Turmbund Christine Lavant zum Schriftstellerkongress nach Igls. Jahrzehnte später sammelte Christoph W. Bauer beim Verein erste Auftrittserfahrung. Am 17. November feiert der Turmbund seinen 75er. Der Festabend beginnt um 19 Uhr im Palais Pfeiffersberg.
Wer zu einer Lesung des Turmbundes will, steigt im Innsbrucker Stadtturm über die Aussichtsplattform hinaus. Rund 150 Stufen sind es bis zur Stube, in der sich am 17. November 1951 zwei Tiroler Dichterkreise zusammenschlossen. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sitzen fünf Gründungsmitglieder am Tisch, darunter die Mundartdichterin Josefine Urich und der Schriftsteller Hermann Kuprian. „Ich litt am Zerfall unserer Zeit und suchte neue Harmonien“, schrieb Kuprian. Bürgermeister Franz Greiter überließ den Schreibenden den Raum. So bekamen Gedichte, Vorträge und Gespräche in der Nachkriegsstadt einen festen Ort.
Als Christine Lavant am Bahnhof ankam
Am 9. September 1955 holten Ingeborg Teuffenbach und Ludwig von Ficker die Dichterin Christine Lavant am Innsbrucker Bahnhof ab. Am nächsten Tag begann in Igls der erste internationale Schriftstellerkongress des Turmbundes. Fast hundert Menschen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kamen, darunter Heimito von Doderer und Walter Jens. Am Schlussabend las der junge Axel Corti Texte Tiroler Autoren. „Ihr habt mir Innsbruck schön gemacht“, schrieb Lavant später an Teuffenbach.
Vom ersten Auftritt zur nächsten Generation
H. C. Artmann, Monika Helfer und Raoul Schrott besprachen in den Schreibseminaren die Manuskripte der Teilnehmenden. In seinen Buchreihen druckte der Verein auch frühe Lyrik und Prosa. Christoph W. Bauer sammelte hier Auftrittserfahrung und veröffentlichte 1997 Gedichte in der Neuen Turmbundreihe. Später leitete er selbst Schreibwerkstätten. In derselben Reihe erschien 2005 ein Gedichtzyklus von Barbara Aschenwald. Fünf Jahre später erhielt sie für ihren ersten Erzählungsband den Jürgen-Ponto-Preis. Die im Juli verstorbene Lyrikerin Margit Jordan gestaltete über drei Jahrzehnte das Programm. Sie las unveröffentlichte Manuskripte und nahm sich Zeit für Kritik.
Bei Kaffee und Tee hören sie einander zu
In der Reihe „LiteraTurm“ lesen Gäste im Stadtturm und bleiben zum Gespräch. Beim Literaturcafé in der Müllerstraße sitzen Schreibende und Zuhörer am selben Tisch. Wer einen neuen Text mitbringt, kann ihn vorlesen und erfährt, was andere darin hören.
Der Festabend unter Ägide des Turmbund-Vorstandes (Josef Paul Beneder, Michael Voldrich, Gabriele Mitternöckler, Peter Teyml, Christine Oberauer und die Beiräte Johanna Korell, Brigitte-Lea Scherleitner, Jenny Zeiß) beginnt heute, Dienstag, 17. November, um 19 Uhr im Spiegelsaal des Palais Pfeiffersberg (Sillgasse 8/II). Am Freitag wird ab 18.30 Uhr in der Müllerstraße 3 vorgelesen.
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