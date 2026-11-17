Vom ersten Auftritt zur nächsten Generation

H. C. Artmann, Monika Helfer und Raoul Schrott besprachen in den Schreibseminaren die Manuskripte der Teilnehmenden. In seinen Buchreihen druckte der Verein auch frühe Lyrik und Prosa. Christoph W. Bauer sammelte hier Auftrittserfahrung und veröffentlichte 1997 Gedichte in der Neuen Turmbundreihe. Später leitete er selbst Schreibwerkstätten. In derselben Reihe erschien 2005 ein Gedichtzyklus von Barbara Aschenwald. Fünf Jahre später erhielt sie für ihren ersten Erzählungsband den Jürgen-Ponto-Preis. Die im Juli verstorbene Lyrikerin Margit Jordan gestaltete über drei Jahrzehnte das Programm. Sie las unveröffentlichte Manuskripte und nahm sich Zeit für Kritik.