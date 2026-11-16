Eine ganze Woche im Zeichen der Kinderrechte

Klimawandel, Kriege, Unsicherheiten und nicht zuletzt die Gefahren im digitalen Raum: Es war schon einmal unbeschwerter, Kind zu sein. So lautete der Tenor am Montag im Grazer Murpark, wo der Startschuss für die steirische Kinderrechtewoche 2026 erfolgte.
60 Schüler aus Gnas waren gekommen, um per Rätselrallye ihre Rechte zu ergründen und ihr Wissen nun weiterzutragen. Dafür gab’s Urkunden von den Landesräten Stefan Hermann und Simone Schmiedtbauer, die sich auch den Fragen der Klassensprecher Anna und Sebastian stellten.
„Recht, geschützt zu sein und ernst genommen zu werden“ – auch online
Ein Fokus liegt auf den digitalen Welten. Auch dort haben Kinder „das Recht, geschützt zu sein und ernst genommen zu werden“, sagt Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac. Das perfide „The Com“-Netzwerk zeige das aktuell auf eindringliche Weise.
Höhepunkt der Kinderrechtewoche ist am Freitag ein Song Contest mit selbst komponierten Liedern in Gratwein-Straßengel.
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