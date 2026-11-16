Eine ganze Woche im Zeichen der Kinderrechte

„Recht, geschützt zu sein und ernst genommen zu werden“ – auch online

Ein Fokus liegt auf den digitalen Welten. Auch dort haben Kinder „das Recht, geschützt zu sein und ernst genommen zu werden“, sagt Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac. Das perfide „The Com“-Netzwerk zeige das aktuell auf eindringliche Weise.