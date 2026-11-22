Wer sie aber hat, das sind unsere Kinder: In den kleinen fantasiereichen Köpfchen entstehen die schönsten Weihnachtswelten. Angefangen von Schneeflocken, die lustig tanzend zur Erde fallen, Haustiere, die unter dem Weihnachtsbaum zu sprechen beginnen bis hin zum Ausflug in einen bunten Zauberwald mit Oma und Opa, um einen passenden Christbaum zu holen.