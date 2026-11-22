Weihnachten ist die Zeit der kleinen Wunder – und oft sehen unsere Sprösslinge sie viel deutlicher als wir Erwachsene. Deshalb rufen wir zum „Krone“-Malwettbewerb auf: Schicken Sie uns Ihre schönsten Kinderzeichnungen und lassen Sie uns gemeinsam über magische „Weihnachtswunder“ staunen!
Wenn die Tage kürzer werden, Kerzen warmes Licht verbreiten und der Duft von Keksen durchs Haus zieht, beginnt wieder eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit voller Vorfreude, Fantasie und vieler kleiner Weihnachtswunder. Allein: Wir Erwachsene haben ja häufig die Fähigkeit verlernt, diese Magie zu erkennen.
Wer sie aber hat, das sind unsere Kinder: In den kleinen fantasiereichen Köpfchen entstehen die schönsten Weihnachtswelten. Angefangen von Schneeflocken, die lustig tanzend zur Erde fallen, Haustiere, die unter dem Weihnachtsbaum zu sprechen beginnen bis hin zum Ausflug in einen bunten Zauberwald mit Oma und Opa, um einen passenden Christbaum zu holen.
Großer „Krone“-Malwettbewerb
Es sind genau Träume wie diese, die auch uns Großen den Zauber von Weihnachten wieder näherbringen.
Deshalb rufen wir zum großen „Krone“-Malwettbewerb auf: Schicken Sie uns die Zeichnungen Ihrer Kinder, Enkel und Urenkel, lassen Sie uns gemeinsam die schönsten „Weihnachtswunder“ sichtbar machen und ein Stück kindliche Magie zurück in den Alltag holen!
Mitmachen können Kinder über ihre gesetzlichen Vertreter: Für alle Teilnehmer gibt es ein persönlich gestaltetes Lesezeichen als Dankeschön und auf die drei Erstplatzierten warten tolle Preise.
Außerdem veröffentlichen wir die drei schönsten Bilder vor Weihnachten unserer „Krone Bunt“!
Diese Gewinne stehen bereit
Konkret können sich die drei Hauptgewinner auf folgende Abenteuer mit ihren Familien freuen:
1. Platz: ein Aufenthalt für die ganze Familie für zwei Nächte in der „Ski Austria Academy“ in St. Christoph am Arlberg in Tirol
2. Platz: ein „Family Fun Friday“-Jahrespaket 2027 von Cineplexx: Freue Dich über viele gemeinsame Kino-Nachmittage für Groß und Klein – inklusive süßer Überraschung im „Family Fun Friday“-Paket. Zusätzlich gibt es einen Thalia-Gutschein im Wert von 100 Euro.
3. Platz: ein Mal vier Tickets für eine Vorstellung der neuen Show „Cinema of Dreams“ von „Holiday on Ice“ in Wien und zusätzlich einen Thalia-Gutschein im Wert von 100 Euro
Machen Sie mit beim „Krone“-Malwettbewerb – online oder per Post, im Folgenden finden Sie alle Einzelheiten:
Wir freuen uns auf Ihre Zeichnungen! Aber Achtung: KI generierte Einsendungen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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