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Murder Alert in Upper Austria

Brother stabbed to death, sister-in-law seriously injured

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16.11.2026 08:25
The crime scene in Perg.
The crime scene in Perg.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Violent crime in Perg (Upper Austria): A 35-year-old man with multiple prior convictions is alleged to have stabbed his brother, who is five years younger, to death and seriously injured his brother’s wife. The 31-year-old woman was able to flee from the attacker at the last second and take refuge with neighbors.

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The 35-year-old is accused of attacking his 30-year-old brother with a knife shortly after 11 p.m. on Sunday in their shared home in Perg, seriously injuring him in the neck area and killing him. He is also alleged to have seriously injured his 31-year-old sister-in-law in the neck area with a knife while attempting to kill her.

Victims Chased Across the House
After the knife attack—during which the suspect apparently chased the victims across the house—the 31-year-old woman managed to flee, seriously injured, to a neighbor’s house. There, first aid saved her life. She was taken to a hospital with serious injuries. After the incident, the 35-year-old was restrained by his other brother—who is also said to live in the house—until the police arrived. The suspect—who is reportedly mentally ill and who is said to have been involved in a long-standing family dispute—was arrested.

The crime scene in Perg.
The crime scene in Perg.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)
Crime scene investigators on the scene.
Crime scene investigators on the scene.(Bild: FOTOKERSCHI.AT/Kerschbaummayr Werner)

Police had been called to the scene on previous occasions
The State Criminal Investigation Office is investigating; questioning is not yet complete. In any case, the crime scene is not unfamiliar territory for the officers: The extended family of Turkish origin is known to the authorities; there have been frequent violent disputes and threats, some of which were reported to the police. The exact nature of these incidents is unknown, but mental health issues are said to have played a role time and again.

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