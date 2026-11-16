Brother stabbed to death, sister-in-law seriously injured

Victims Chased Across the House

After the knife attack—during which the suspect apparently chased the victims across the house—the 31-year-old woman managed to flee, seriously injured, to a neighbor’s house. There, first aid saved her life. She was taken to a hospital with serious injuries. After the incident, the 35-year-old was restrained by his other brother—who is also said to live in the house—until the police arrived. The suspect—who is reportedly mentally ill and who is said to have been involved in a long-standing family dispute—was arrested.