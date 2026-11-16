Wechselhaftes Wetter, aber Temperaturen ziehen an

Nach einem winterlichen Intermezzo wird das Wetter in dieser Woche in der Steiermark äußerst wechselhaft, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es wird aber wieder wärmer, zu warm für diese Jahreszeit – ein echter Wintereinbruch ist jedenfalls nicht in Sicht.
Bis nach Graz haben sich am Sonntag zumindest ein paar Schneeflocken verirrt – und auch in der Ost- und Südoststeiermark hat’s stellenweise (etwas) geschneit. Auf den Bergen der Obersteiermark sind wieder ein paar Zentimeter zusammengekommen, zart angezuckert war aber etwa auch die Teichalm im Bezirk Weiz oder der Schöckl.
Niederschlag hält sich in Grenzen
Am Nachmittag zeigte sich dann wieder vielerorts die Sonne – diese werden wir in den nächsten Tagen jedoch nur selten zu Gesicht bekommen. „Montag und Dienstag überwiegen die Wolken“, stellt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann klar. In der Obersteiermark kann es am Montag im Laufe des Vormittags auch immer wieder regnen – weiter südlich hält sich der Niederschlag in Grenzen. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad im Ennstal, bis elf Grad in der Südoststeiermark.
Am Sonntag waren noch die knapp acht Grad in Mariazell und die 5,4 in Mooslandl das höchste der Gefühle. „Aber jetzt ziehen die Temperaturen wieder an und liegen in den nächsten Tagen auch leicht über dem Normalwert zu dieser Jahreszeit“, erklärt Zimmermann. So sind am Dienstag im Süden zwölf, am Mittwoch sogar 13 Grad möglich.
Schneefallgrenze steigt
Immer wieder kann es in den nächsten Tagen aber auch regnen – die Schneefallgrenze steigt jedoch immer weiter, am Dienstag laut Ubimet sogar auf 2000 Meter. Erst mit Fortdauer der Woche wird’s wieder kühler. Zimmermann: „Ein richtiger Wintereinbruch in Form von Schneefällen ist in Tallagen aber nicht in Sicht.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.