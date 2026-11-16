Wechselhaftes Wetter, aber Temperaturen ziehen an

Niederschlag hält sich in Grenzen

Am Nachmittag zeigte sich dann wieder vielerorts die Sonne – diese werden wir in den nächsten Tagen jedoch nur selten zu Gesicht bekommen. „Montag und Dienstag überwiegen die Wolken“, stellt Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann klar. In der Obersteiermark kann es am Montag im Laufe des Vormittags auch immer wieder regnen – weiter südlich hält sich der Niederschlag in Grenzen. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad im Ennstal, bis elf Grad in der Südoststeiermark.