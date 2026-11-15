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Auf Stubaier Gletscher

Mädchen (14) bei Ski-Kollision schwer verletzt

Tirol
15.11.2026 19:40
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Bei einer Kollision mit einem bislang unbekannten Wintersportler Sonntagmittag auf einer blauen Piste im Skigebiet Stubaier Gletscher wurde eine 14-jährige Tschechin schwer verletzt. Der Mann bzw. die Frau fuhr ohne anzuhalten weiter. 

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Sonntagmittag kam es im Skigebiet Stubaier Gletscher auf der blau markierten Skipiste „Daunferner“ zu einer Skikollision zwischen einer 14-jährigen Skifahrerin aus Tschechien und einem bis dato unbekannten Zweitbeteiligten. 

Das Mädchen war im unteren Drittel der Piste unterwegs, als es am rechten Pistenrand zu einem Kollisionsunfall mit einem bislang unbekannten Wintersportler kam. Die Tschechin stürzte daraufhin auf die Piste und blieb schwer verletzt am Pistenrand liegen.

Familienangehörige leisteten Erste Hilfe
Der Zweitbeteiligte – es könnte sich laut Polizei auch um eine Wintersportlerin handeln – stürzte durch die Kollision nicht und fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bergstation „Gamsgarten“ weiter.

Die Familienangehörigen des Mädchens sowie weitere dazugekommene Wintersportler leisteten unverzüglich Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Tschechin wurde in weiterer Folge vom alarmierten Notarzthubschrauber „Alpin2“ mit schweren Verletzungen in Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

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