Virtuelle Wachauerin gibt Gästen Tipps für Krems

Am Täglichen Markt in Krems entsteht ein neues Tourismuszentrum mit Weinshop und historischem Veranstaltungssaal. Neben persönlicher Beratung soll eine virtuelle Wachauerin Fragen in zahlreichen Sprachen beantworten. Die Eröffnung ist für Ende März 2027 geplant.
Wo früher Schuhe verkauft wurden, sollen Gäste künftig Tipps für ihren Aufenthalt bekommen: Am Täglichen Markt in Krems entsteht auf rund 600 Quadratmetern eine neue Anlaufstelle für Besucher der Stadt, des Kremstals und der Wachau. Das Haus soll Ende März 2027 eröffnen.
Ins Erdgeschoss zieht das Wachau Info-Center Krems, das derzeit neben der Dominikanerkirche untergebracht ist. Die persönliche Beratung bleibt erhalten – ergänzt durch ein digitales Angebot.
Künstliche Intelligenz beantwortet Fragen
Eine virtuelle Wachauerin soll Besucher auf einem Bildschirm begrüßen und mithilfe künstlicher Intelligenz Fragen zu Krems und der Wachau in zahlreichen Sprachen beantworten.
Dazu kommt ein Weinshop mit Schwerpunkt Krems und Kremstal. Vorgesehen sind Weine von rund 30 Winzern. Regionale Spezialitäten, Souvenirs und handgefertigte Produkte aus der Wachau ergänzen das Sortiment.
Veranstaltungen und Trauungen
Im ersten Stock bekommt ein historischer Raum eine neue Bestimmung: Der spätgotische Saal mit seinem markanten Diamantgewölbe wurde zuletzt als Herrenabteilung eines Schuhgeschäfts genutzt.
Künftig soll dort eine Filmpräsentation Krems und die Wachau vorstellen. Außerdem wird der Saal für Veranstaltungen, Empfänge und standesamtliche Trauungen geöffnet. Ein eigener Tagungsraum bietet bis zu 40 Personen Platz.
Auch das Stadtmarketing übersiedelt
Am neuen Standort werden zudem die Büros des Stadtmarketings untergebracht. Das Team ist seit seiner Gründung gewachsen, die bisherigen Räumlichkeiten sind zu klein geworden.
Geschäftsführer Horst Berger will die Region mit persönlicher Beratung, digitalen Angeboten und regionalen Produkten stärker erlebbar machen. Zugleich soll der zentrale Standort den Kontakt zu Innenstadtbetrieben und Kooperationspartnern erleichtern.
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