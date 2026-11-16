Virtuelle Wachauerin gibt Gästen Tipps für Krems

Wo früher Schuhe verkauft wurden, sollen Gäste künftig Tipps für ihren Aufenthalt bekommen: Am Täglichen Markt in Krems entsteht auf rund 600 Quadratmetern eine neue Anlaufstelle für Besucher der Stadt, des Kremstals und der Wachau. Das Haus soll Ende März 2027 eröffnen.