Sophie Marceau gehört zu den größten Schauspielerinnen Frankreichs und hat es vom Teenie-Star zur etablierten Filmdame geschafft. Zu ihrem 60er wagen wir einen Rückblick auf eine Karriere, die stets aus Leidenschaft, Integrität und Verantwortungsbewusstsein bestand – und für die sie manche Geschmacklosigkeit überwinden musste.
Ein beliebter und über mehrere Generationen erhaltener Spruch unter liebeswilligen Teenagern heißt „wer schmust, is’ zam“. Ob der Ursprung wirklich bei der französischen Schauspielerin Sophie Marceau liegt, mag unklar sein – die Chance dafür ist jedenfalls groß. In ihrer frühen Lebensrolle als vife Vic Beretton verdrehte sie im Kultfilm „La Boum“ 1980 im zarten Alter von 13 Jahren den Jungs den Kopf. Der in der Rolle geäußerte Spruch „Mit einem Jungen gehen, das heißt, ihn auf den Mund küssen“ ist jedenfalls geblieben – so wie auch Marceau im Filmgeschäft.
Pikant: Der 2012 verstorbene Regisseur Claude Pinoteau habe vor den Dreharbeiten für Teil zwei von der jungen Aktrice verlangt, Jungfrau zu bleiben. Nach der erfolgreichen Fortsetzung musste sich Marceau erst für eine Million Francs aus einem Knebelvertrag mit der Filmfirma Gaumont freikaufen. Den Großteil des Geldes musste sie sich ausborgen. Ausgestattet mit einem guten Gespür und früher Reife, drehte sie in den Jahren danach mit Größen wie Gerard Depardieu („Fort Saganne“) oder Jean-Paul Belmondo („Fröhliche Ostern“) und verstörte 1986 in „Abstieg zur Hölle“. Sie hatte dort Erotikszenen mit Claude Brasseur, der noch in den „La Boum“-Filmen ihren Vater personifizierte.
Sophie Marceau (*17. November 1966 in Paris) ist das zweite Kind einer Verkäuferin und eines Kraftfahrers. Schon als Teenager war sie Model und Schauspielerin und bleib diesem Weg ein Leben lang treu. Sie war 17 Jahre lang mit Regisseur Andrzej Żuławski liiert, dann mit Produzent Jim Lemley und Schauspieler Christopher Lambert. Sie ist Mutter zweier Kinder.
Kunst hatte für Marceau nie etwas mit Bequemlichkeit zu tun, doch auch nichts mit dem Provozieren um des Provozierens willen. Sehr wohl aber war ihr immer die Verantwortung bewusst, die sie mit ihrem Ruhm transportierte. Anfang der 90er-Jahre schwang sie sich zur erfolgreichen Theaterdarstellerin auf, bevor sie in den 90er-Jahren in Hollywood Karriere machte. Zuerst in Mel Gibsons Epos „Braveheart“ (1995), dann in „Anna Karenina“ (1997) und 1999 einerseits in „James Bond – Die Welt ist nicht genug“ als auch in „Ein Sommernachtstraum“.
In den 2000er-Jahren kehrte sie vermehrt zum französischen Kino zurück und feierte als Single-Mutter in der Komödie „LOL“ (2009) noch einen großen Erfolg. 17 Jahre später kam heuer der Nachfolger „LOL 2.0“ in die Kinos, wo Marceau erstmals zur Großmutter gemacht wird – trotz ihres heutigen 60. Geburtstages relativ unvorstellbar. „Früher dachte ich, mit 60 sei man eine Oma“, gab sie zuletzt in einem Interview der „Bunten“ bekannt, doch auch Omas können jung bleiben. Marceau gelingt das als Schauspielerin und Werbegesicht – und als Frau, die ihren Pfad beharrlich folgte.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.