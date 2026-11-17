Pikant: Der 2012 verstorbene Regisseur Claude Pinoteau habe vor den Dreharbeiten für Teil zwei von der jungen Aktrice verlangt, Jungfrau zu bleiben. Nach der erfolgreichen Fortsetzung musste sich Marceau erst für eine Million Francs aus einem Knebelvertrag mit der Filmfirma Gaumont freikaufen. Den Großteil des Geldes musste sie sich ausborgen. Ausgestattet mit einem guten Gespür und früher Reife, drehte sie in den Jahren danach mit Größen wie Gerard Depardieu („Fort Saganne“) oder Jean-Paul Belmondo („Fröhliche Ostern“) und verstörte 1986 in „Abstieg zur Hölle“. Sie hatte dort Erotikszenen mit Claude Brasseur, der noch in den „La Boum“-Filmen ihren Vater personifizierte.