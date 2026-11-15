Negligent Homicide?
After the Death of a 15-Year-Old Student: Truck Driver on Trial
Sebastian E., who was only 15 years old, died in early June in an accident in Rainbach im Mühlkreis (Upper Austria). Following the conclusion of the investigation, criminal charges were filed with the Freistadt District Court. The 24-year-old truck driver is accused of negligent homicide in the death of the young boy.
A horrific traffic accident that occurred this summer has led to legal proceedings. On June 9, a fatal collision took place in Rainbach im Mühlkreis between a 15-year-old’s moped and a truck driven by a 24-year-old driver.
Sebastian E. was riding his moped near the S-10 construction site when, just a few hundred meters from his home, he was run over by the truck, which was backing up. The young man was dragged several meters before the 24-year-old was able to stop the vehicle, which weighed several metric tons. Despite immediate resuscitation efforts, it was too late to save the dedicated young firefighter.
“A Good Friend and Comrade”
“He was a cheerful, highly motivated, reliable, and dedicated member of our youth fire department who enriched our community with his enthusiasm, his willingness to help, his skill, and his friendly nature. He was not only a member of our youth group but also a good friend and comrade. His laughter, his joy, and the experiences we shared will always remain fond memories for us,” his comrades say.
Accident Could Have Been Avoided
Now, five months after the accident, a criminal complaint has been filed with the Freistadt District Court. The 24-year-old truck driver is listed as the defendant. The worker is scheduled to appear in court on December 3 to face charges of negligent homicide. According to the district attorney’s office, the accident could have been prevented, based on all the investigations conducted.
It is also irrelevant that the teenager was riding his moped on a road closed to regular traffic. If convicted, the truck driver faces up to one year in prison.
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