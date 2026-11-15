Diebe brachen gewaltsam in Haus: Kripo ermittelt

Äußerst brutal gingen Einbrecher am Samstag bei einem Einfamilienhaus in Lienz in Osttirol vor. Sie schlugen eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Drinnen hatten sie es auf diverse Wertgegenstände abgesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Die Unbekannten hatten es am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr auf ein Einfamilienhaus in Lienz abgesehen. Die Täter versuchten zunächst mit Werkzeug über eine Außenschiebetür und eine Balkontür ins Innere zu gelangen. Dabei blieben sie jedoch erfolglos.
Die Einbrecher verloren daraufhin offenbar die Geduld und schlugen die Glasscheibe einer weiteren Außentür ein und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Im Haus durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen diverse Wertgegenstände.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Sachverhalt und zur Täterschaft laufen auf Hochtouren.
Die Polizei
Kripo ermittelt auf Hochtouren
Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Sachverhalt und zur Täterschaft laufen auf Hochtouren“, teilte die Polizei mit.
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