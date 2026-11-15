Opfer lag am Boden: Männer warfen mit Stahlgitter

Wilde Szenen dürften sich nach einem Streit zwischen drei Männern in Brixen im Thale (Tiroler Bezirk Kitzbühel) abgespielt haben. Zwei der Männer warfen mit einem Stahlabsperrgitter nach dem am Boden liegenden Opfer (19). Dieses wurde erheblich verletzt.
Die Auseinandersetzung fand in der Nacht auf Sonntag in Brixen im Thale statt. Dort waren die Männer am Liftparkplatz im Zuge eines Teufellaufs bei einem Fest gewesen.
Im Zuge der Feierlichkeiten kam es gegen 2.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Einheimischem im Alter von 19, 22 und 25 Jahren. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die beiden älteren ein Stahlabsperrgitter genommen und auf den am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben.
Mann mit Verletzungen ins Krankenhaus
Das Opfer wurde dabei erheblich verletzt und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden“, heißt es seitens der Polizei.
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