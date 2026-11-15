Opfer lag am Boden: Männer warfen mit Stahlgitter

Im Zuge der Feierlichkeiten kam es gegen 2.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Einheimischem im Alter von 19, 22 und 25 Jahren. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die beiden älteren ein Stahlabsperrgitter genommen und auf den am Boden liegenden 19-Jährigen geworfen haben.