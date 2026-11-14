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Burghofspiele Friesach

Nach Erfolgskomödie lädt Pippi zum Weihnachtsfest

Kärnten
14.11.2026 20:00
Pippi (li.) feiert im Dezember ein Plünderfest. Das Ensemble der Komödie könnte im Frühjahr ...
Pippi (li.) feiert im Dezember ein Plünderfest. Das Ensemble der Komödie könnte im Frühjahr zurückkehren (re.).(Bild: Krone-Collage/Christian Krall, Wolfgang Handler)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Nach einem überaus erfolgreichen Theaterherbst geht es in Friesach turbulent weiter: Während „Reset – Alles auf Anfang“ Tausende Besucher begeisterte und im Frühjahr wieder aufgenommen wird, steht mit Pippi Langstrumpf im Dezember bereits das nächste Abenteuer vor der Tür.

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Am Sonntag fällt für den Theaterherbst in der Burgenstadt (vorerst) der letzte Vorhang. Mit „Reset – Alles auf Anfang“ feierten die Friesacher Burghofspiele einen ihrer größten Erfolge im Stadtsaal. Tausende Besucher aus ganz Kärnten ließen sich die Komödie von Michael Niavarani und Roman Frankl nicht entgehen.

Erfolgsstück vor Comeback
„Über die Hälfte der Vorstellungen war ausverkauft – wir hatten überaus viele positive Rückmeldungen“, freut sich Obmann Helmut Wachernig über den großen Erfolg, der möglicherweise sogar in die Verlängerung geht. „Aufgrund der großen Nachfrage überlegen wir, das Stück im Frühjahr wieder aufzunehmen. Obwohl noch eine Produktion ansteht, können wir bereits von einer sehr erfolgreichen Saison sprechen.“

Für das vierte Theaterstück des Vereins wird bereits fleißig geprobt. Nachdem im Sommer der gestiefelte Kater auf Rebhuhnjagd ging, feiert im Dezember das stärkste Mädchen der Welt ihr ganz eigenes Weihnachtsfest. Pippi Langstrumpf lädt alle Kinder der Stadt zu einem ausgelassenen Plünderfest ein.

Mit der Komödie „Reset – alles auf Anfang“ landeten die Friesacher Burghofspiele einen Hit.
Mit der Komödie „Reset – alles auf Anfang“ landeten die Friesacher Burghofspiele einen Hit.(Bild: Wolfgang Handler)
Pippi Langstrumpf wird im Friesacher Stadtsaal Kinderherzen höher schlagen lassen.
Pippi Langstrumpf wird im Friesacher Stadtsaal Kinderherzen höher schlagen lassen.(Bild: Christian Krall)

Pippi lockt viele Zuschauer
Doch bevor in der Villa Kunterbunt die große Party steigt, zieht Pippi gemeinsam mit Annika und Tommy über den Weihnachtsmarkt. Mit einem Arm einer Schaufensterpuppe und jeder Menge Süßigkeiten im Gepäck kehren die drei schließlich zurück, um mit ihren Freunden zu feiern. „Bei jeder Vorstellung ist bereits rund die Hälfte der Plätze verkauft“, verrät Wachernig. Wer Pippi erleben möchte, sollte sich also besser beeilen.

“Pippi plündert den Weihnachtsbaum“: Von 12. bis 26. Dezember im Stadtsaal Friesach; Karten : www.oeticket.com

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