Nach Erfolgskomödie lädt Pippi zum Weihnachtsfest

Pippi lockt viele Zuschauer

Doch bevor in der Villa Kunterbunt die große Party steigt, zieht Pippi gemeinsam mit Annika und Tommy über den Weihnachtsmarkt. Mit einem Arm einer Schaufensterpuppe und jeder Menge Süßigkeiten im Gepäck kehren die drei schließlich zurück, um mit ihren Freunden zu feiern. „Bei jeder Vorstellung ist bereits rund die Hälfte der Plätze verkauft“, verrät Wachernig. Wer Pippi erleben möchte, sollte sich also besser beeilen.

“Pippi plündert den Weihnachtsbaum“: Von 12. bis 26. Dezember im Stadtsaal Friesach; Karten : www.oeticket.com