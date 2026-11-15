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Premiere in St. Pölten

Neuer Schnelllader: Akku in neun Minuten fast voll

Niederösterreich
15.11.2026 16:00
Beim Autohaus Göndle in St. Pölten eröffnete BYD Österreichs erste „Flash Charging“-Station.
Beim Autohaus Göndle in St. Pölten eröffnete BYD Österreichs erste „Flash Charging“-Station.(Bild: Elisa Dominguez / BYD Österreich)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Beim Autohaus Göndle im Norden von St. Pölten eröffnete BYD Österreichs erste „Flash Charging“-Station. Mit passender Batterietechnik sollen neun Minuten von zehn auf 97 Prozent Akkuladung reichen. 

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Das Elektroauto zu laden, kaum länger als ein Tankstopp dauert: Dieses Ziel verfolgt der chinesische Autohersteller BYD mit seiner neuen Ladetechnik. Beim Autohaus Göndle in St. Pölten wurde am 11. November Österreichs erste „Flash Charging“-Station eröffnet.

Im Zusammenspiel mit seiner neuen Blade-Batterie 2.0 verspricht der Hersteller fünf Minuten von zehn auf 70 Prozent Akkuladung. Von zehn auf 97 Prozent sollen insgesamt neun Minuten reichen.

Diese Angaben gelten allerdings nur für entsprechend ausgestattete Fahrzeuge. Ein herkömmliches E-Auto kann die hohe Leistung nicht automatisch nutzen: Wie schnell es lädt, hängt auch von seiner Batterie und der unterstützten Ladeleistung ab.

Batteriespeicher puffert Strom aus dem Netz
Die Anlage kombiniert Megawatt-Ladeleistung mit einem integrierten 400-Kilowattstunden-Batteriespeicher. Dieser wird aus dem Stromnetz geladen und kann die gespeicherte Energie mit deutlich höherer Leistung an Fahrzeuge abgeben.

Die besonders kurzen Ladezeiten setzen passende Fahrzeug- und Batterietechnik voraus.
Die besonders kurzen Ladezeiten setzen passende Fahrzeug- und Batterietechnik voraus.(Bild: Elisa Dominguez / BYD Österreich)

So sind hohe Ladeleistungen auch bei einem vergleichsweise schwachen Netzanschluss möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass der Pufferspeicher ausreichend geladen ist.

Öffnung für andere Automarken geplant
Über den CCS2-Anschluss sollen künftig auch technisch geeignete Fahrzeuge anderer Marken laden können – mit der vom jeweiligen Auto unterstützten Ladeleistung. Geplant ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung nach geladenen Kilowattstunden.

Der Standort in St. Pölten soll den Auftakt für ein österreichweites Netz bilden. Bis Ende 2027 will BYD bis zu 100 Standorte errichten, vor allem entlang wichtiger Verkehrsachsen. Dafür sind neben Händlerstandorten auch Kooperationen mit Tankstellenbetreibern, Ladestationsbetreibern und Energieversorgern vorgesehen.

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