Schon 96 Verkehrstote: Hohes Risiko im Freiland

Auf Niederösterreichs Freilandstraßen ereigneten sich im Vorjahr 37 Prozent der Unfälle mit Personenschaden – doch zwei Drittel der Verkehrstoten starben dort. Der VCÖ erneuert seine Forderung nach Tempo 80. Rettung und Feuerwehr mahnen zu vorsichtiger Fahrweise.
96 Menschen haben heuer bereits bei Verkehrsunfällen in Niederösterreich ihr Leben verloren. Besonders folgenschwer sind Unfälle auf Freilandstraßen: 73 Menschen starben dort allein im Vorjahr, 57 davon waren mit Pkw oder Motorrad unterwegs.
Anlässlich des weltweiten Gedenktags für Verkehrsopfer am Sonntag zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria, wo der Handlungsbedarf besonders groß ist. Auf Freilandstraßen ereigneten sich im Vorjahr 37 Prozent der Unfälle mit Personenschaden in NÖ. Ihr Anteil an den Verkehrstoten lag hingegen bei 66 Prozent.
66 Todesopfer auf Abschnitten mit Tempo 100
Von den 73 Todesopfern auf Freilandstraßen verunglückten 66 auf Abschnitten mit Tempolimit 100. Der VCÖ erneuert deshalb seine Forderung nach Tempo 80 als Regellimit. Tempo 100 soll nur dort erlaubt bleiben, wo es aus Sicht der Verkehrssicherheit vertretbar ist. Zudem verlangt die Organisation mehr Kontrollen.
Auf Freilandstraßen ist das Risiko, dass ein Unfall tödlich endet, deutlich höher als auf anderen Straßen
VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk
Rettung warnt vor Nebel, Nässe und Glätte
Auch Rettung und Feuerwehr appellieren an die Lenker, ihre Geschwindigkeit anzupassen. Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes, verweist auf die zusätzlichen Gefahren im Herbst: Nebel, schlechte Sicht, Nässe und mögliche Straßenglätte verlangen erhöhte Aufmerksamkeit und eine zurückhaltende Fahrweise. Sein Appell: „Das Motto ,Runter vom Gas‘ ist jetzt entscheidend!“
„Ein paar Minuten Zeitgewinn sind kein Menschenleben wert“
Feuerwehrpräsident Robert Mayer mahnt ebenfalls, die Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsbedingungen anzupassen und auf riskante Überholmanöver zu verzichten. Gerade jetzt müsse zudem mit schlecht sichtbaren Verkehrsteilnehmern gerechnet werden.
Die Einsatzkräfte erleben die Folgen schwerer Unfälle unmittelbar. „Ein paar Minuten Zeitgewinn sind kein Menschenleben wert“, betont Mayer.
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