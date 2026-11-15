Schon 96 Verkehrstote: Hohes Risiko im Freiland

66 Todesopfer auf Abschnitten mit Tempo 100

Von den 73 Todesopfern auf Freilandstraßen verunglückten 66 auf Abschnitten mit Tempolimit 100. Der VCÖ erneuert deshalb seine Forderung nach Tempo 80 als Regellimit. Tempo 100 soll nur dort erlaubt bleiben, wo es aus Sicht der Verkehrssicherheit vertretbar ist. Zudem verlangt die Organisation mehr Kontrollen.