Germany Celebrates Must-Win Victory in Serbia

Alarm in USA

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Microsoft-Ausfall legt wohl auch Xbox lahm!

US-Kreuzfahrtschiff geht nach Tanker-Crash unter

Über 130 Passagiere!

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Bauernregel verspricht mildes Wetter am Wochenende

Katze ist aus dem Sack

Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …