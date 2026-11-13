Bad Weihermühle: Ab 2027 ist Eintritt kostenlos

Gemeinsam mit externen Beratern wurde ein Modell für die Zukunft erarbeitet, das ab der Sommersaison 2027 gilt: Der Zugang wird kostenfrei, es gilt eine Badeordnung und die Eigenverantwortung der Besucher – ein Modell, das etwa am Pibersteiner See in Köflach oder im Freibad Gnas angewendet wird.