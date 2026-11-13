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Gemeinde übernimmt

Bad Weihermühle: Ab 2027 ist Eintritt kostenlos

Steiermark
13.11.2026 22:04
Das Naturbad Weihermühle in der Gemeinde Gratwein-Straßengel.
Das Naturbad Weihermühle in der Gemeinde Gratwein-Straßengel.(Bild: Erwin Weingrill)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach mehreren Pächtern übernimmt die Gemeinde Gratwein-Straßengel nun selbst das Bad Weihermühle. Der Eintritt ist künftig gratis, das Parken wird allerdings kostenpflichtig. 

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Immer wieder nahmen neue Betreiber Anlauf, um das schöne Naturbad nördlich von Graz erfolgreich zu führen. Doch oft gab es Rückschläge. Das jüngste Pachtverhältnis wurde mit 30. September aufgelöst, die Liegenschaft formal zurückgegeben. Nun übernimmt die Marktgemeinde Gratwein-Straßenegel das Bad erstmals in Eigenregie, im Gemeinderat erfolgte dafür ein einstimmiger Beschluss.

Gemeinsam mit externen Beratern wurde ein Modell für die Zukunft erarbeitet, das ab der Sommersaison 2027 gilt: Der Zugang wird kostenfrei, es gilt eine Badeordnung und die Eigenverantwortung der Besucher – ein Modell, das etwa am Pibersteiner See in Köflach oder im Freibad Gnas angewendet wird.

Bistro wird verpachtet, Areal gepflegt
Geld soll über eine digitale Parkraumbewirtschaftung eingenommen werden, das Parken kostet künftig also. Das Bistro wird zudem neu verpachtet, die Einbindung von Sozialvereinen geprüft. Saniert werden die Sanitäranlagen, Gemeindepersonal übernimmt die Pflege und Betreuung des Areals. Eine gewässerökologische Untersuchung soll die Qualität des Sees optimieren. 

SPÖ-Bürgermeisterin Doris Dirnberger: „Das Bad Weihermühle ist ein wichtiger Erholungsort für unsere Gemeinde. Mit dem neuen Betriebskonzept öffnen wir das Areal künftig kostenfrei für die Bevölkerung und sorgen durch klare Strukturen sowie eine gezielte Teilfinanzierung für einen wirtschaftlich tragfähigen Weiterbetrieb.“

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