Großer Ansturm auf Salzburger Tauschbörse

Die Wintertauschbörse von Arbeiterkammer und ÖGB lockt viele Familien an diesem Wochenende an die Messe. Heuer feiert sie 20-jähriges Jubiläum. Der Andrang ist groß. Neben Ausrüstung sind besonders die vergünstigten Skitagespässen begehrt.
Der Untersberg ist frisch angezuckert, während im Tal Menschenmassen am Samstag in die Salzburger Messe strömten. Die Arbeiterkammer und der Österreichische Gewerkschaftsbund richten an diesem Wochenende wieder ihre Wintertauschbörse aus.
Sogar mit einem Jubiläum: 20 Jahre gibt es den Basar schon. Die günstigen Preise haben am ersten Tag 8000 Besucher angelockt. Trotz des Ansturms wirkt alles geordnet und übersichtlich.
„Ohne Skibasar würden wir wahrscheinlich mit den Kindern nicht Skifahren gehen“, sagt Julia Kissel. Sie rechnet damit, dass sie heuer 300 Euro spart, indem sie für ihre zwei Kinder gebrauchte Ski und Skischuhe statt neue kauft.
Besonders die Schlange für die vergünstigten „Salzburg Super Ski Card“-Tageskarten ist lang. Ein Paar steht schon seit 45 Minuten Schlange. Sie rechnen damit, dass sie so 100 Euro an einem Skitag sparen – da nehmen sie die Warterei gern in Kauf.
