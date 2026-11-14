Politiker schlägt Alarm: „Uns gehen Lehrlinge aus“

Die aktuellen Lehrlingszahlen – es gibt derzeit österreichweit nur mehr knapp 97.000 Mädchen und Burschen, die eine Lehre absolvieren – geben Anlass zur Sorge. „Nur über die Lehrlingsausbildung schön zu sprechen, ist zu wenig. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass junge Menschen die Lehre als attraktive, moderne und zukunftssichere Ausbildung wahrnehmen und dass Betriebe auch die Möglichkeit haben, junge Menschen entsprechend auszubilden. Dass nun weniger Jugendliche eine Lehre absolvieren und gleichzeitig die Zahl jener, die dies in einer überbetrieblichen Einrichtung tun, steigt, ist alarmierend“, verdeutlicht ÖVP-Lehrlingssprecher NR Klaus Mair im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.