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Tiroler NR Klaus Mair

Politiker schlägt Alarm: „Uns gehen Lehrlinge aus“

Tirol
14.11.2026 12:00
Österreichweit gibt es aktuell weniger als 100.000 Lehrlinge. Das ist alarmierend.
Österreichweit gibt es aktuell weniger als 100.000 Lehrlinge. Das ist alarmierend.(Bild: Schwaiger Manuel, Krone KREATIV)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Der Tiroler NR Klaus Mair (ÖVP) schlägt in Anbetracht der aktuellen Zahlen Alarm. Wer Fachkräfte will, müsse die Ausbildung fördern. Schulen dienen als Schnittstellen zur Berufswelt.

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Die aktuellen Lehrlingszahlen – es gibt derzeit österreichweit nur mehr knapp 97.000 Mädchen und Burschen, die eine Lehre absolvieren – geben Anlass zur Sorge. „Nur über die Lehrlingsausbildung schön zu sprechen, ist zu wenig. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass junge Menschen die Lehre als attraktive, moderne und zukunftssichere Ausbildung wahrnehmen und dass Betriebe auch die Möglichkeit haben, junge Menschen entsprechend auszubilden. Dass nun weniger Jugendliche eine Lehre absolvieren und gleichzeitig die Zahl jener, die dies in einer überbetrieblichen Einrichtung tun, steigt, ist alarmierend“, verdeutlicht ÖVP-Lehrlingssprecher NR Klaus Mair im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.

Zitat Icon

Wer Fachkräfte will, muss Ausbildung fördern.

NR Klaus Mair

Nur mehr 33 Prozent wollen eine Lehre machen
Eine Lehrausbildung sei gerade mit Blick auf die Transformation der Arbeitswelt eine perfekte Möglichkeit, eine duale Ausbildung verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung und ermöglicht Jugendlichen einen direkten Einstieg in die Arbeitswelt. Gleichzeitig sei die Lehre längst kein Bildungsweg ohne weitere Aufstiegsmöglichkeiten: Es gibt die Lehre mit und ohne Matura. Mit der Berufsreifeprüfung kann nach bzw. während der Lehrausbildung auch der Zugang zu Universitäten und Fachhochschulen erworben werden.

Für Mair ist klar: „Wer Fachkräfte will, muss Ausbildung fördern.“ Derzeit entscheiden sich nämlich nur rund 33 Prozent der 15-Jährigen für eine Lehre.

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„Bildungswege nach Pflichtschule genauer ansehen!“
Der Rest besucht eine allgemeinbildende höhere Schule oder eine berufsbildende mittlere Schule. „Wir müssen auch die Bildungswege nach der Pflichtschule genauer ansehen. Wenn Jugendliche nach ein oder zwei Jahren feststellen, dass dieser Bildungsweg nicht der richtige für sie ist, sind wertvolle Jahre verloren. Wir müssen daher früher Jugendlichen zeigen, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen.“

Mair kritisiert Forderungen des ÖGB, die vor allem darauf abzielen, Betriebe, welche keine Lehrlinge ausbilden, etwa mit einer Ausgleichstaxe zu belasten. Er setzt dem einen anderen Ansatz entgegen: „Wir brauchen Perspektiven statt einer Umverteilung. Unser Ziel muss sein, mehr Betriebe für die Ausbildung zu gewinnen und jene Betriebe zu unterstützen, die Verantwortung übernehmen.“ Und die Schule müsse daher zur Schnittstelle zur Berufswelt werden.

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