„Die Böllerei um Silvester muss ein Ende haben!“

Seit dem Rückzug der früheren Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair herrscht in der Causa Böllerei rund um Silvester völliger Stillstand. Die Grünen fordern nun ein Verbot, die Tiroler VP ist gefordert.
Kaum zu glauben, aber in sieben Wochen heißt es schon wieder „Ein gutes Neues“. Die viel zitierte stille Zeit des Jahres ist aber leider nicht immer ganz so still. Rund um Silvester knallen nämlich in Tirol nicht nur die Sektkorken, sondern auch jede Menge Böller und Raketen. Genau dagegen hat sich vor einem Jahr eine breite politische Bewegung in Tirol gebildet – die „Krone“ berichtete ausführlich darüber. Vom politischen Feuerwerk mit einem Allparteienantrag zu Jahresbeginn ist allerdings wenig übrig geblieben.
Ob sich der neue Sicherheitslandesrat Josef Geisler dem Thema annehmen wird, steht derzeit leider in den Sternen.
Petra Wohlfahrtstätter
Sache geriet ins Stocken
Die damalige Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair, die in diesem Bereich federführend war, ist mittlerweile leider Geschichte und die Sache ins Stocken geraten. Aus dem Innenministerium hieß es bis vor Kurzem nur lapidar, dass man in regelmäßigem Austausch für ein Verkaufs- und Verwendungsverbot für Kleinfeuerwerke der Kategorie F2 sei. „Ob sich der neue Sicherheitslandesrat Josef Geisler dem Thema annehmen wird, steht derzeit leider in den Sternen“, bedauert LA Petra Wohlfahrtstätter (Grüne).
Sie ist es, die bei dem Thema nicht locker lässt und Druck auf ein Verkaufs- und Verwendungsverbot von Kleinfeuerwerke macht.
Thema aktueller denn je
Und seit dem tragischen Vorfall in Wörgl, bei dem sich ein Elfjähriger schwer verletzt hat, ist das Thema aktueller denn je. „Böller sind nicht nur laut, sondern auch gefährlich. Doch es ist jedes Jahr das Gleiche: Erst kurz vor Silvester werden die Rufe nach einem Verbot laut. Und dann passiert wieder ein Jahr lang nichts. Ich fordere LHStv. Geisler auf, dass er mit seinem ÖVP-Kollegen Innenminister Gerald Karner in konkrete Verhandlungen tritt – und zwar mit dem klaren Ziel, dass die Tirolerinnen und Tiroler heuer ohne Lärmbelästigung und Müll ins neue Jahr rutschen können. Noch ist Zeit, im Parlament Beschlüsse herbeizuführen. Darauf muss Geisler jetzt drängen“, sagt LA Wohlfahrtstätter zur „Krone“.
Die klare Mehrheit ist gegen die Böllerei.
Petra Wohlfahrtstätter
Grüne sehen Trümpfe in ihrer Hand
Argumentativ sieht die Grüne alle Trümpfe in ihrer Hand. „Die klare Mehrheit ist gegen die Böllerei. Die Tiere leiden, die Polizei und Feuerwehren sind aufgrund von Bränden und Unfällen im Dauereinsatz und können nicht mit ihren Familien den Jahreswechsel feiern, auf den Feldern liegt wochenlang der Müll und in der Luft hängt die Nebelsuppe. Das hat doch mit Tradition nichts mehr zu tun. Es ist eine unnötige Belastung für Mensch, Tier und Umwelt, die wir nicht länger hinnehmen sollten“, sagt die Grüne.
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