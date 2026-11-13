„Die Böllerei um Silvester muss ein Ende haben!“

Thema aktueller denn je

Und seit dem tragischen Vorfall in Wörgl, bei dem sich ein Elfjähriger schwer verletzt hat, ist das Thema aktueller denn je. „Böller sind nicht nur laut, sondern auch gefährlich. Doch es ist jedes Jahr das Gleiche: Erst kurz vor Silvester werden die Rufe nach einem Verbot laut. Und dann passiert wieder ein Jahr lang nichts. Ich fordere LHStv. Geisler auf, dass er mit seinem ÖVP-Kollegen Innenminister Gerald Karner in konkrete Verhandlungen tritt – und zwar mit dem klaren Ziel, dass die Tirolerinnen und Tiroler heuer ohne Lärmbelästigung und Müll ins neue Jahr rutschen können. Noch ist Zeit, im Parlament Beschlüsse herbeizuführen. Darauf muss Geisler jetzt drängen“, sagt LA Wohlfahrtstätter zur „Krone“.