Kidnapping-Krimi um illegale Adoption in Ecuador

Die Vorwürfe gegen den Österreicher wiegen schwer. Der Wiener Polizeischüler (für ihn gilt die Unschuldsvermutung), seine Lebensgefährtin sowie zwei Komplizen wurden Anfang des Monats in Cuenca in Ecuador verhaftet. Zuvor hatten der Österreicher und seine Frau am örtlichen Standesamt mutmaßlich einen 18 Monate alten Buben als ihr Kind eintragen lassen. Doch den Beamten kamen die beiden offenbar spanisch vor - im Hintergrund wurden Ermittlungen eingeleitet.