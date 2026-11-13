Ab jetzt ist besondere Vorsicht im Wald geboten

Sägepausen sind keine Entwarnung

Das Forstgesetz ermögliche zwar grundsätzlich das freie Betreten des Waldes zu Erholungszwecken, erlaube aber ausdrücklich zeitlich begrenzte Sperren. Diese sind durch Warntafeln gekennzeichnet und gelten bis zum Abschluss der Arbeiten. Mylius appelliert an den „Naturverstand“: „Beachten Sie Warntafeln, Absperrungen und Umleitungen. Gesperrte Wege und Bereiche sind nicht zu betreten.“ Auch eine kurze Pause der Motorsäge sei keine Entwarnung. Gefällte Stämme könnten ins Rollen geraten.