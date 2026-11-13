Ab jetzt ist besondere Vorsicht im Wald geboten

Forstbesitzer-Appell an Wanderer: Achtung wegen laufender Holzernte! „Naturverstand“ fordert Konrad Mylius ein: „Beachten Sie Warntafeln, Absperrungen und Umleitungen. Gesperrte Wege und Bereiche sind nicht zu betreten.“
Der Winter ist nicht zufällig die Zeit der Schlägerungen. Denn gefrorene Böden halten dem Gewicht schwerer Forstmaschinen besser Stand. Fahrspuren und Verdichtungen werden reduziert. Auch die Vegetationsruhe ermöglicht eine schonende Bewirtschaftung“, so der Pielachtaler Ökograf Friedrich Hardegg. Zudem könne Nadelholz vor dem Frühjahr aus dem Wald gebracht und damit der Ausbreitung des Borkenkäfers entgegengewirkt werden.
Gefährliche Zonen im Wald
Doch gerade während der Holzernte kann der Wald zur gefährlichen Zone werden. Fallende Bäume, wegschnellende Äste, abrutschende Stämme und tonnenschwere Lasten an Seilkränen sind für Spaziergänger oft kaum einzuschätzen. „Ein gesperrter Waldbereich ist Schutz für Leib und Leben“, betont Konrad Mylius, Präsident der Land & Forst-Betriebe Österreichs: „Wir sperren Gebiete nur dann, wenn es für die Sicherheit aller notwendig ist.“
Sägepausen sind keine Entwarnung
Das Forstgesetz ermögliche zwar grundsätzlich das freie Betreten des Waldes zu Erholungszwecken, erlaube aber ausdrücklich zeitlich begrenzte Sperren. Diese sind durch Warntafeln gekennzeichnet und gelten bis zum Abschluss der Arbeiten. Mylius appelliert an den „Naturverstand“: „Beachten Sie Warntafeln, Absperrungen und Umleitungen. Gesperrte Wege und Bereiche sind nicht zu betreten.“ Auch eine kurze Pause der Motorsäge sei keine Entwarnung. Gefällte Stämme könnten ins Rollen geraten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.