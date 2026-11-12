LIVESTREAM: SK Rapid Takes on Dunajská Streda

Record champion Rapid is using the international break to stage an international warm-up match: The Green-Whites will host Slovak league leader DAC Dunajská Streda for a true test of their mettle. Fans and viewers can watch it live exclusively here on krone.tv! For the current Austrian Bundesliga leader, this showdown promises to be particularly intense. That’s because a familiar face is on the Slovaks’ bench: former Rapid coach Robert Klauß is eager to stand up to his former club.