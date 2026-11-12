In the Defense Against Drones
Russia shoots down three of its own helicopters
Ukraine has once again attacked a key Russian oil export terminal west of St. Petersburg using long-range drones. While attempting to shoot down the drones, Russian air defenses shot down three of its own combat helicopters.
The massive attack involving hundreds of drones on the Ust-Luga export terminal took place overnight into Wednesday. In the port area on the Gulf of Finland, a major fire broke out at a refinery site with multiple sources of ignition; large plumes of smoke were visible from a distance. According to Russian authorities, three people were injured. A total of 146 unmanned aerial vehicles were shot down over the Leningrad region.
However, three of Russia’s own helicopters were also shot down. This was reported by the “Militär Aktuell” portal, citing Russian military bloggers. According to the report, air defense forces shot down two Ka-52 attack helicopters and one Mi-8 multipurpose helicopter.
“Severe Blow”
At least one Ka-52 was hit by a MiG-31 fighter jet. All crew members—seven men in total—were killed by “friendly fire.” The Russian blogger “ZOV Voevoda” described it as a “severe blow” to the air force.
The loss of the Ka-52 helicopters in particular is likely to be a painful blow for Moscow. Only about 200 of them have been built to date, and at least 69 helicopters have already been destroyed or damaged in the war of aggression against Ukraine. The cause of this fatal spate of shoot-downs by the air force itself remains unknown.
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