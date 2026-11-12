“He was always there”
Bundesliga club mourns the loss of the club’s heart and soul
Sad news from SV Ried. On Thursday, the Bundesliga club issued an emotional statement bidding farewell to a person who, through her volunteer work—especially her dedication to youth development—helped shape the club for years. And she did so mostly behind the scenes.
“Sportvereinigung Ried mourns the loss of Brigitte Duncalf,” the Bundesliga club announced on Instagram. The 70-year-old passed away on Monday. For years, she was one of the club’s guiding lights, working behind the scenes yet playing an essential role.
“For over a decade, she volunteered for our club alongside her husband Richard and her family: Whether in the academy cafeteria, at Klaus-Roitinger Stadium, or at the mothers’ group booth in the stadium village—Brigitte was always there when she was needed,” the Ried club wrote.
“Thank you so much for everything”
Duncalf was particularly dedicated to the club’s youth program, as the Upper Austrians emphasize: “All her dedication and passion were always directed toward the children and teenagers in our youth program.”
She is someone who will be sorely missed by the club and the community. “Dear Brigitte, thank you so much for everything you’ve done for our SVR! We will all miss you dearly—rest in peace,” the club concludes in its statement.
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