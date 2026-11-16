Wie Steirer auf riesiger Insel in Kanada aufräumen

„Terminator“ zerkleinert 50 Tonnen in der Stunde

Solche Herausforderungen werden, wie in mittlerweile 80 Ländern der Welt bis hin zur Antarktis, mit Maschinen von Komptech aus Frohnleiten gemeistert. Bereits 2018 wurde eine erste Anlage auf Vancouver Island geliefert, drei weitere folgten, die letzte erst vor wenigen Wochen. Ihre klingenden Namen: zweimal „Terminator“, „Hurrikan“ und „Lacero“. Der neue „Terminator“ zerkleinert 50 Tonnen Bau- und Abbruchmaterial pro Stunde und bereitet Holz für die Verwendung als Biomassebrennstoff vor, etwa für eine Papierfabrik auf der Insel.