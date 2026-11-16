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Neue Komptech-Anlage

Wie Steirer auf riesiger Insel in Kanada aufräumen

Steiermark
16.11.2026 07:00
„Lacero“ macht auf Vancouver Island aus Abbruchholz Brennstoff.
„Lacero“ macht auf Vancouver Island aus Abbruchholz Brennstoff.(Bild: Komptech)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Abgeschieden und riesig ist die Pazifikinsel Vancouver Island vor Kanadas Westküste. Die steirische Recyclingfirma Komptech liefert nun bereits die vierte Maschine dorthin – fast 9000 Kilometer vom Firmensitz entfernt. Das liegt an der herausfordernden Lage der Insel. 

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Mit mehr als 31.000 Quadratkilometern ist Vancouver Island fast doppelt so groß wie die Steiermark. Eine Brücke zum Festland fehlt, daher müssen Menschen, Waren und Maschinen per Schiff oder Flugzeug auf die Insel im Pazifik gelangen. Das ist eine besondere Herausforderung für die Abfallentsorgung: Lagerflächen sind begrenzt, Transporte aufwendig, Maschinenstillstände können den gesamten Betrieb ins Stocken bringen.

Ein Beispiel aus dem Jahr 2021: Damals erreichte eine auf Bau- und Abbruchabfälle spezialisierte Deponie im Großraum Victoria ihre Kapazitätsgrenze und musste schließen, was den Druck auf die letzte verbliebene Deponie erhöhte. Die Regionalverwaltung reagierte: Altholz muss seither getrennt erfasst und weiterverwertet werden.

Fakten zu Komptech

  • Rund 700 Mitarbeiter, darunter 220 in Frohnleiten
  • Mehr als 180 Millionen Euro Jahresumsatz
  • Über 95 Prozent Exportquote

„Terminator“ zerkleinert 50 Tonnen in der Stunde
Solche Herausforderungen werden, wie in mittlerweile 80 Ländern der Welt bis hin zur Antarktis, mit Maschinen von Komptech aus Frohnleiten gemeistert. Bereits 2018 wurde eine erste Anlage auf Vancouver Island geliefert, drei weitere folgten, die letzte erst vor wenigen Wochen. Ihre klingenden Namen: zweimal „Terminator“, „Hurrikan“ und „Lacero“. Der neue „Terminator“ zerkleinert 50 Tonnen Bau- und Abbruchmaterial pro Stunde und bereitet Holz für die Verwendung als Biomassebrennstoff vor, etwa für eine Papierfabrik auf der Insel. 

Es könnten weitere Millionenaufträge folgen, so Komptech-Manager Patrick Reisinger: „Die Insel steht vor einer Frage, die sich viele Regionen mit knappen Deponieflächen stellen: Wie hält man Material im Kreislauf, statt es abzulagern?“

Komptech-Vetriebsdirektor Ewald Konrad
Komptech-Vetriebsdirektor Ewald Konrad(Bild: Komptech)

Und Vertriebsdirektor Ewald Konrad ergänzt: „Unter diesen geografischen Bedingungen wird besonders deutlich, was moderne Umwelttechnik leisten muss: große Materialmengen zuverlässig verarbeiten, wertvollen Deponieraum schonen und aus Abfällen wieder nutzbare Rohstoffe und Brennstoffe gewinnen.“

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