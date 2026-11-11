Announces Update
“It went well!” Lindsey Vonn Speaks Out After Surgery
Lindsey Vonn took to Instagram after her ninth surgery to reassure her fans: “The procedure went well,” said the “Queen of Skiing,” who also showed off all the plates and screws that were removed from her body during the procedure.
The American’s relief is evident in her Instagram Stories. After all, she had already spoken openly about her nervousness ahead of the surgery. “This will be my ninth surgery. I’m actually pretty nervous,” Vonn said in a video a few days ago.
She wants to ski again
Now that the surgery is behind her, the “Ski Queen” is showing off on Instagram all the plates and screws that were removed from her body. She also announced: “The procedure went well. I’ll be back soon with an update.”
The 42-year-old had fallen during the Olympic Games in Cortina d’Ampezzo in February and suffered serious injuries. Due to a complex fracture of her left tibia, she had to undergo multiple surgeries. The four-time overall World Cup champion announced that she definitely wants to ski again—but it remains to be seen whether that will include the World Cup.
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