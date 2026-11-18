Wie klingt Forschung? Tatsächlich hören konnte man das in der Campus Hall in Krems, wo tecnet equitiy, die Technologiegesellschaft des Landes, und die Universität für Weiterbildung unter dem Motto „Innovation trifft Inspiration“ Wissenschaft mit Kunst zusammenbrachten.
Im Mittelpunkt des Abends stand ein außergewöhnliches Kunstprojekt: Der international tätige Musiker und Komponist Charbel Haber „übersetzte“ vier Forschungsarbeiten in die Sprache der Musik. Begleitete wurden die Klangbilder von Videobildern des Medienkünstlers Markus Wintersberger.
Von Nervenzellen bis Nanomaschinen
Solcherart interpretiert und neuartig erlebbar gemacht wurden vier Wissenschaftsprojekte aus Niederösterreich. Gerald J. Obermair erforscht an der Karl Landsteiner Privatuniversität Verbindungen zwischen Nervenzellen, Matthias Pilecky widmet sich an der Universität für Weiterbildung dem Einfluss der Ernährung auf die psychische Gesundheit. Katharina Schmidt entwickelt an der Danube Private University hochempfindlich Biosensoren, und Yolanda Salinas Soler kreiert am IMC Krems biologisch abbaubare Nanomaschinen.
Mut zu Neuem bewiesen
„Innovation bedeutet Mut, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen“, erklärt tecnet-Chefin Doris Agneter die Beweggründe dieses Experiments. Und ihre Erkenntnis daraus: „Forschung und Kunst verbindet die Neugier, Neues zu entdecken.“ Auch Viktoria Weber von der Universität für Weiterbildung unterstreicht den Mehrwert der Initiative: „Der Dialog mit der Kunst ermöglicht, Forschungsfragen aus einer anderen Perspektive zu betrachten.“ Das macht auch für Landtagspräsident Karl Wilfing den Reiz von „Innovation triff Inspiration“ aus: „Dieses Motto steht für den Mut, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.“
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