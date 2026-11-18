Mut zu Neuem bewiesen

„Innovation bedeutet Mut, gewohnte Denkmuster zu hinterfragen“, erklärt tecnet-Chefin Doris Agneter die Beweggründe dieses Experiments. Und ihre Erkenntnis daraus: „Forschung und Kunst verbindet die Neugier, Neues zu entdecken.“ Auch Viktoria Weber von der Universität für Weiterbildung unterstreicht den Mehrwert der Initiative: „Der Dialog mit der Kunst ermöglicht, Forschungsfragen aus einer anderen Perspektive zu betrachten.“ Das macht auch für Landtagspräsident Karl Wilfing den Reiz von „Innovation triff Inspiration“ aus: „Dieses Motto steht für den Mut, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken.“