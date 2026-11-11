12-Year-Old Boy Hoarded 172 Pieces of Fireworks

Mother Knew About It

There, the boy’s 41-year-old mother handed the officers a full box of pyrotechnic items. It contained a total of 172 pyrotechnic devices: 91 of Class P1, 17 of Class F2, 18 of Class F3, and 26 of Class F4. “It should be noted that the law stipulates a minimum age of 16 for possession of Class F2 items and 18 for Classes F3, F4, and P1. In addition, a certificate of competence or expert knowledge is required for the possession of categories F3 and F4,” the police stated in a press release.