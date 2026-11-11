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12-Year-Old Boy Hoarded 172 Pieces of Fireworks

Nachrichten
11.11.2026 08:11
The boy had dangerous fireworks in a box. (Stock photo)
The boy had dangerous fireworks in a box. (Stock photo)(Bild: Mihail - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Even the officers were astonished. In the Mühlviertel region, police found a large number of fireworks in the possession of a boy who was just 12 years old, the vast majority of which were illegal. The matter came to light because he tried to sell some of them to his classmates. His mother was apparently aware of this.

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After receiving a tip that a 12-year-old from Kleinzell in the Rohrbach district was reselling pyrotechnics to classmates, police officers conducted a search at his home. And they found what they were looking for.

Mother Knew About It
There, the boy’s 41-year-old mother handed the officers a full box of pyrotechnic items. It contained a total of 172 pyrotechnic devices: 91 of Class P1, 17 of Class F2, 18 of Class F3, and 26 of Class F4. “It should be noted that the law stipulates a minimum age of 16 for possession of Class F2 items and 18 for Classes F3, F4, and P1. In addition, a certificate of competence or expert knowledge is required for the possession of categories F3 and F4,” the police stated in a press release.

Purchased in the Czech Republic
The mother had placed the box in the storage room for her son after it had been brought from the Czech Republic—apparently by the boy’s sister. The 41-year-old mother is being charged.

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