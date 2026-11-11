Residents Return
All-Clear for Now Regarding Building at Risk of Collapse
Anxious hours on Tuesday evening in downtown Linz. After a building was demolished, there were fears that the adjacent building might collapse. A large contingent of emergency responders arrived, and people were brought to safety. But for now, the all-clear has been given.
It was around 6 p.m. when workers from a construction company on Langgasse in Linz raised concerns about the structural integrity of the building. A passerby had previously spotted cracks in the building. A large contingent of emergency responders arrived on the scene. The Linz municipal government sent experts, and Linz AG took action.
A wide area was cordoned off, the residents were evacuated from the affected building, and they were cared for and provided with assistance on a Linz Linien bus.
Building Secured with Excavated Material
The situation was assessed together with a structural engineer and a site manager from the construction company. Then they came up with an unusual idea. “The area directly adjacent to the affected building was secured using an excavator found on the construction site. Excavated material was filled into the area and compacted to ensure that vibrations would not cause further damage,” reported the Linz Fire Department.
However, no excavator operator could be reached at first. A firefighter stepped in to operate the excavator. Around 9 p.m., the all-clear was given. The residents were allowed to return to the house. Further investigations will take place on Wednesday.
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