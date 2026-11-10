128 Verstöße! Lkw-Lenker hatte zweite Fahrerkarte

Doppelt hält besser – zumindest dachte das ein Lkw-Fahrer. Doch der Schwindel flog bei einer Kontrolle auf der Tiroler Inntalautobahn auf: Mit einer fremden Fahrerkarte wollte der 33-Jährige offenbar seine Verstöße vertuschen.
Bei einer Schwerverkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Kematen geriet am Dienstagvormittag ein italienischer Lkw ins Visier der Innsbrucker Verkehrspolizei. „Der ukrainische Lenker war im internationalen Güterverkehr unterwegs“, heißt es seitens der Ermittler.
Polizisten entdeckten Unstimmigkeiten
Bei der Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten entdeckten die Beamten Unstimmigkeiten in den gespeicherten GPS-Daten. Kurz darauf legte der 33-Jährige eine zweite Fahrerkarte vor, die auf eine andere Person ausgestellt war. Diese hatte er laut eigenen Angaben verwendet, um Regelverstöße zu verschleiern.
Mehrere Anzeigen blühen
Die Auswertung beider Karten hatte es in sich: Gleich 128 Verstöße kamen ans Licht! Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung im hohen vierstelligen Eurobereich ein und stellte die fremde Fahrerkarte sicher. Zusätzlich hagelte es zwei Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck – wegen des Verdachts der Datenfälschung und der Fälschung eines Beweismittels.
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