128 Verstöße! Lkw-Lenker hatte zweite Fahrerkarte

Mehrere Anzeigen blühen

Die Auswertung beider Karten hatte es in sich: Gleich 128 Verstöße kamen ans Licht! Die Polizei hob eine Sicherheitsleistung im hohen vierstelligen Eurobereich ein und stellte die fremde Fahrerkarte sicher. Zusätzlich hagelte es zwei Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck – wegen des Verdachts der Datenfälschung und der Fälschung eines Beweismittels.