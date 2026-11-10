150 Stellen weg – „und das kurz vor Weihnachten“

Hoffnung stirbt zuletzt

„Trump und die weltpolitische Lage schlagen sich voll auf Kindberg nieder“, schüttelt SPÖ-Bürgermeister Christian Sander fassungslos den Kopf. „Die Stimmung ist natürlich nicht gut. Diese Hiobsbotschaft trifft unsere Stadt kurz vor Weihnachten, hinter jedem Arbeitsplatz steht eine Familie.“ Dass man nun unter die „magische“ 1000-Mitarbeiter-Marke falle, sei besonders bitter, sagt der Ortschef. Der allerdings die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaftssituation nicht aufgibt: „Ich hoffe auf nächstes Jahr. Und darauf, dass das Sozialprogramm greift.“

Ab heute wird um einen Sozialplan gerungen.