150 Stellen weg – „und das kurz vor Weihnachten“

Die neue Kündigungswelle bei der Voestalpine im obersteirischen Kindberg sorgt für einen Schock – denn schon im Vorjahr mussten 170 Stellen gestrichen werden. SPÖ-Bürgermeister Christian Sander gibt dem US-Präsidenten die Schuld an der Misere.
Gut 107 Prozent Zollaufschlag auf Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie aus der Steiermark: Die drastischen Handelsschutzmaßnahmen kommen Voestalpine Tubulars teuer zu stehen. „Unter diesen Rahmenbedingungen sind Lieferungen in die USA wirtschaftlich nur noch sehr eingeschränkt darstellbar“, erklärt Konzernsprecher Peter Felsbach, warum am Standort Kindberg bis März des nächsten Jahres 150 Jobs gestrichen werden müssen – nach 170 Kündigungen 2024.
Hoffnung stirbt zuletzt
„Trump und die weltpolitische Lage schlagen sich voll auf Kindberg nieder“, schüttelt SPÖ-Bürgermeister Christian Sander fassungslos den Kopf. „Die Stimmung ist natürlich nicht gut. Diese Hiobsbotschaft trifft unsere Stadt kurz vor Weihnachten, hinter jedem Arbeitsplatz steht eine Familie.“ Dass man nun unter die „magische“ 1000-Mitarbeiter-Marke falle, sei besonders bitter, sagt der Ortschef. Der allerdings die Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaftssituation nicht aufgibt: „Ich hoffe auf nächstes Jahr. Und darauf, dass das Sozialprogramm greift.“
Ab heute wird um einen Sozialplan gerungen.
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