Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Fasslrutschen in Klosterneuburg

Niederösterreich
12.11.2026 14:30
Ein echtes Erlebnis – Fasslrutschen über das 1000-Eimer-Fass in Klosterneuburg
Ein echtes Erlebnis – Fasslrutschen über das 1000-Eimer-Fass in Klosterneuburg(Bild: Rita Newman)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Kein Leopoldi ohne das traditionelle Fasslrutschen! Der Leopoldimarkt in Klosterneuburg bietet auch heuer wieder Festtagsstimmung mit buntem Jahrmarkt, Fasslrutschen und kirchlichem Hochamt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rund um den Leopolditag am 15. November wird in Klosterneuburg ausgiebig gefeiert. Das Rutschen über das 1.000-Eimer-Fass ist die wohl bekannteste und älteste Tradition des Leopoldimarkts. Dieses fünf Meter lange und vier Meter hohe Riesenfass im Binderstadl des Chorherrenstiftes Klosterneuburg wurde 1704 angefertigt und hat eine Füllmenge von 56.000 Litern. 

Eine weitere Attraktion wartet am Jahrmarkt, wo der 15-Meter-Freifallturm für Nervenkitzel sorgt.

Stimmung beim Jahrmarkt in Klosterneuburg
Stimmung beim Jahrmarkt in Klosterneuburg(Bild: Stadt KLBG Stahl)

Beschaulicher wird es am Sonntag, den 15. November, wenn das Pontifikalamt mit Leopoldisegen in der Stiftskirche begangen wird. Ebenfalls am Landesfeiertag laden Winzer, Weinritter und Landjugend zum Festzug mit Weinanstich.

Kindernachmittag, Livemusik und regionale Schmankerl machen den Leopolditag perfekt. 

Öffnungszeiten: heute 12. November und morgen 13. November von 14 Uhr bis 18 Uhr, am 14. November und 15. November jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr. 

Alle Infos zum Leopoldifest finden Sie auf www.stift-klosterneuburg.at/kultur/veranstaltungen/leopoldi-im-stift

Der Reinerlös der Eintrittsgelder kommt der Aktion „Hoffnungskinder – Kinder stärken.Zukunft sichern“ der Concordia Sozialprojekte zu Gute. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
12.11.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
157.283 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
120.619 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
99.739 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
834 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
782 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf