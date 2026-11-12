Fasslrutschen in Klosterneuburg

Kein Leopoldi ohne das traditionelle Fasslrutschen! Der Leopoldimarkt in Klosterneuburg bietet auch heuer wieder Festtagsstimmung mit buntem Jahrmarkt, Fasslrutschen und kirchlichem Hochamt.
Rund um den Leopolditag am 15. November wird in Klosterneuburg ausgiebig gefeiert. Das Rutschen über das 1.000-Eimer-Fass ist die wohl bekannteste und älteste Tradition des Leopoldimarkts. Dieses fünf Meter lange und vier Meter hohe Riesenfass im Binderstadl des Chorherrenstiftes Klosterneuburg wurde 1704 angefertigt und hat eine Füllmenge von 56.000 Litern.
Eine weitere Attraktion wartet am Jahrmarkt, wo der 15-Meter-Freifallturm für Nervenkitzel sorgt.
Beschaulicher wird es am Sonntag, den 15. November, wenn das Pontifikalamt mit Leopoldisegen in der Stiftskirche begangen wird. Ebenfalls am Landesfeiertag laden Winzer, Weinritter und Landjugend zum Festzug mit Weinanstich.
Kindernachmittag, Livemusik und regionale Schmankerl machen den Leopolditag perfekt.
Öffnungszeiten: heute 12. November und morgen 13. November von 14 Uhr bis 18 Uhr, am 14. November und 15. November jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr.
Alle Infos zum Leopoldifest finden Sie auf www.stift-klosterneuburg.at/kultur/veranstaltungen/leopoldi-im-stift
Der Reinerlös der Eintrittsgelder kommt der Aktion „Hoffnungskinder – Kinder stärken.Zukunft sichern“ der Concordia Sozialprojekte zu Gute.
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