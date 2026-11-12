Fasslrutschen in Klosterneuburg

Rund um den Leopolditag am 15. November wird in Klosterneuburg ausgiebig gefeiert. Das Rutschen über das 1.000-Eimer-Fass ist die wohl bekannteste und älteste Tradition des Leopoldimarkts. Dieses fünf Meter lange und vier Meter hohe Riesenfass im Binderstadl des Chorherrenstiftes Klosterneuburg wurde 1704 angefertigt und hat eine Füllmenge von 56.000 Litern.