Kunst am Handgelenk trifft auf kraftvolle Malerei

Kleine Architektur, große Zeiträume

Der Aufwand am Uhrwerk reicht bis in Bereiche, die im Alltag kaum jemand sieht. Von Hand polierte Kanten und feine Schliffe verwandeln Metall in ein Spiel aus hell und dunkel. Darin liegt auch die Nähe zur Malerei: Material, Oberfläche und Licht tragen den Ausdruck. Manche dieser Details erschließen sich erst unter der Lupe. Bei der Code 11.59 von Audemars Piguet zum Beispiel steckt ein achteckiger Gehäusekern zwischen runden Konturen. Licht wandert über unterschiedlich bearbeitete Flächen; Details erschließen sich erst beim zweiten Blick.