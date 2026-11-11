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Wattens hat Zeitgefühl

Kunst am Handgelenk trifft auf kraftvolle Malerei

Tirol
11.11.2026 17:00
Innenarchitektin Nina Safi und Tyrolchrono-Gründer Daniel Chlestil (linkes Bild). ...
Innenarchitektin Nina Safi und Tyrolchrono-Gründer Daniel Chlestil (linkes Bild). Uhrmacherisches Meisterwerk aus Le Brassus, die Code 11.59 von Audemars Piguet.(Bild: Krone-Collage/tyrolchrono)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Im „DION Hotel Wattens“ traf Nina Safis Schwarz-Weiß-Malerei auf mechanische Uhren von Daniel Chlestils Tyrolchrono. Zwischen Pinselspur, präzisem Handwerk und kosmischer Vergangenheit ging es um den Wert der Zeit – und die Kunst, den Augenblick wahrzunehmen.

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Ein Sekundenzeiger zieht immer neue Kreise. Ein Pinselstrich lässt sich nie ganz wiederholen. Zwischen diesen Bewegungen entfaltet sich „Becoming Present – An Exploration of Time“: Am vergangenen Wochenende brachte Nina Safi ihre neue Schwarz-Weiß-Serie im „DION Hotel Wattens“ mit Luxusuhren von Daniel Chlestils Firma Tyrolchrono zusammen.

Wenn der Blick schließlich zur Ruhe kommt
Die Tirolerin, am Londoner Chelsea College ausgebildet und auch als Innenarchitektin tätig, nimmt ihrer bisher oft leuchtenden Malerei die Farbe. Damit fällt ein vertrauter Stimmungsträger weg. Was bleibt, muss aus eigener Kraft wirken: Rhythmus, Kontrast, Verdichtung. Wörter und Satzfragmente öffnen zusätzliche Gedankenräume. Jede Pinselspur bewahrt etwas vom Moment ihrer Entstehung. Ihr Gespür für Raum und Proportion bleibt dabei wirksam. Auf der Leinwand verschiebt sich der Maßstab.

Eine kleine Auswahl von Nina Safis „Bilder der Zeit“.
Eine kleine Auswahl von Nina Safis „Bilder der Zeit“.(Bild: tyrolchrono)

Eine Linie kann Halt bieten, eine freie Fläche Spannung erzeugen. Safi lässt damit Spielraum für die eigene Deutung. Wer länger hinsieht, kann Beziehungen zwischen den Spuren entdecken und im selben Bild immer wieder etwas anderes wahrnehmen. Am Handgelenk wird Zeit zur gestalteten Form. Polierte Kanten und fein verzierte Werkteile machen aus einem Mechanismus auch eine kleine Skulptur. Die UNESCO führt das Uhrmacherhandwerk des französisch-schweizerischen Jurabogens seit 2020 als immaterielles Kulturerbe.

Kleine Architektur, große Zeiträume
Der Aufwand am Uhrwerk reicht bis in Bereiche, die im Alltag kaum jemand sieht. Von Hand polierte Kanten und feine Schliffe verwandeln Metall in ein Spiel aus hell und dunkel. Darin liegt auch die Nähe zur Malerei: Material, Oberfläche und Licht tragen den Ausdruck. Manche dieser Details erschließen sich erst unter der Lupe. Bei der Code 11.59 von Audemars Piguet zum Beispiel steckt ein achteckiger Gehäusekern zwischen runden Konturen. Licht wandert über unterschiedlich bearbeitete Flächen; Details erschließen sich erst beim zweiten Blick.

Rolex Daytona mit Meteoritenzifferblatt
Rolex Daytona mit Meteoritenzifferblatt(Bild: tyrolchrono)

Wo Sekunden auf Jahrmilliarden treffen
Eine Rolex Daytona mit Meteoritenzifferblatt erweitert den Horizont ins Kosmische. Das Muster des Eisen-Nickel-Materials entstand durch langsames Abkühlen im Inneren eines Asteroiden. Unter den Zeigern liegt ein Zeugnis der frühen Geschichte unseres Sonnensystems.

So begegnen sich zwei Arten, Zeit sichtbar zu machen. Die eine ordnet sie, die andere hält ihre Spuren fest. In jeder Pinselspur und jeder polierten Kante steckt auch die Zeit, die jemand seiner Arbeit geschenkt hat. Die kostbarste Zutat brachte am vergangenen Wochenende das Publikum mit: Aufmerksamkeit. Wer genau hinsah, vergaß darüber vielleicht sogar, wie spät es war...

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