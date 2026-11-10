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Pileup in the Fog

Bulgaria: Eleven Dead in Horrific Highway Crash

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10.11.2026 11:51
At least eleven people lost their lives in two massive pileups on a Bulgarian highway.
At least eleven people lost their lives in two massive pileups on a Bulgarian highway.(Bild: AFP/HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL D)
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Von krone.at

Horror Crash in Bulgaria: Eleven people were killed in two massive pileups on a highway near the town of Zhinitsa in the southeastern part of the country. Dozens more were injured.

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“The current death toll stands at 11, with 48 injured,” said Prime Minister Rumen Radev on Tuesday. The injured were initially transported by emergency responders to hospitals in the cities of Sliven, Yambol, and Burgas.

Trapped in Wrecks for Hours
Military and government aircraft were subsequently deployed to transport numerous injured people to the capital, Sofia. Some people were still trapped in their vehicles even after several hours.

Accident Sites Just a Few Kilometers Apart
The accidents, involving about 50 vehicles, occurred about five kilometers apart in thick fog in both directions on the Trakia Highway (A1) between Sofia and the Black Sea resort of Burgas.

The wreckage is scattered across a total of six lanes. One of the pileups was triggered by a collision between a truck and a bus.

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Radev issued a statement during EU Commission President Ursula von der Leyen’s visit to Bulgaria, calling it a “tragedy.” Von der Leyen announced that she would cut her visit short. “I would like to express my deepest condolences and pay tribute to the emergency responders,” von der Leyen said.

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