Steirischer Winterdienst für neue Saison gerüstet

Der nächste Schnee kommt bestimmt. Um für die kalte Jahreszeit gerüstet zu sein, hat der steirische Straßenerhaltungsdienst schon 220 Fahrzeuge auf den Winterdienst umgerüstet. Dazu stehen 600 Kollegen und 30.000 Tonnen Streusalz parat.
In der Nacht von 1. auf 2. November gab‘s für den steirischen Winterdienst die erste Bewährungsprobe in der heurigen Saison. „Insgesamt haben wir da 8.500 Kilometer bewältigt – rund 1.100 davon mit Pflugeinsatz“, berichtet die verantwortliche Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Betroffen war da „klassischerweise“ die Obersteiermark und die höheren Lagen im Süden, wie die Weinebene und die Turracher Höhe.
Insgesamt 220 Einsatzfahrzeuge stehen beim Straßenerhaltungsdienst (STED) für diesen Winter parat. „Und während eines durchschnittlichen Winters beläuft sich der Gesamtverbrauch an Streusalz auf in etwa 30.000 Tonnen, rund 600 Kollegen stehen zur Verfügung. Für das Winterdienstpersonal wurden zur Auffrischung Schulungen abgehalten“, erklärt STED-Leiter Franz Zenz.
Bei Kontrollfahrten in den frühen Morgenstunden werden kritische Stellen auf den Straßen mit Feuchtsalz betreut, „um eine Eisbildung möglichst zu verhindern“, wie Zenz ausführt.
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