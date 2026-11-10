Steirischer Winterdienst für neue Saison gerüstet

In der Nacht von 1. auf 2. November gab‘s für den steirischen Winterdienst die erste Bewährungsprobe in der heurigen Saison. „Insgesamt haben wir da 8.500 Kilometer bewältigt – rund 1.100 davon mit Pflugeinsatz“, berichtet die verantwortliche Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Betroffen war da „klassischerweise“ die Obersteiermark und die höheren Lagen im Süden, wie die Weinebene und die Turracher Höhe.