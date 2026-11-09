Called an “idiot”
Gaza activist sued: Pensioner acquitted
The woman, who was charged with defamation by Palestinian activist and YouTuber E., gave a powerful account in court of how deeply affected she was by the situation. Judge Rat expressed sympathy for the Viennese retiree Towa Lemberger.
“If someone steps onto this highly emotionally charged stage and provokes others, they must also be prepared to endure some hardship themselves,” said attorney Klaus Ainedter, his voice growing emotional as he delivered his closing argument at the Vienna Regional Court. “The private prosecutor claims that this is an unreasonable burden,” he said, citing compelling examples.
If someone steps onto this highly emotionally charged stage and provokes others, they must also be prepared to endure some things themselves.
Anwalt Klaus Ainedter über Influencer E.
He is referring to that pro-Palestine activist and influencer who— as the “Krone” reported —doesn’t hold back on his own tirades of abuse online, yet sues people who insult him under the Law on Combating Online Hate Speech. Like that retiree who, for example, called him a “complete idiot” in the comments under a video post.
I was there on October 7, 2023, in a bunker. I saw horrific videos of the Hamas attack.
Die Angeklagte im Landl
The woman vividly described her personal distress to the judge: “I was there on October 7, 2023, in a bunker. I saw horrific videos of the Hamas attack. For example, one where a pregnant woman’s stomach was slit open. Mr. E.’s post brought all of that back to the surface,” says the Viennese woman, whose father once survived the Mauthausen concentration camp.
Judge Rat acquits the woman. He ruled that it was an expression of outrage protected by freedom of speech. “You can’t be any more deeply affected than that,” says the judge, much to the relief of Ainedter’s client.
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