Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Called an “idiot”

Gaza activist sued: Pensioner acquitted

Nachrichten
09.11.2026 15:54
Relief for attorney Klaus Ainedter and for the woman who, outraged by a post from the ...
Relief for attorney Klaus Ainedter and for the woman who, outraged by a post from the influencer, was carried away into making an insulting comment on Facebook.(Bild: Anja Richter)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

The woman, who was charged with defamation by Palestinian activist and YouTuber E., gave a powerful account in court of how deeply affected she was by the situation. Judge Rat expressed sympathy for the Viennese retiree Towa Lemberger.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

“If someone steps onto this highly emotionally charged stage and provokes others, they must also be prepared to endure some hardship themselves,” said attorney Klaus Ainedter, his voice growing emotional as he delivered his closing argument at the Vienna Regional Court. “The private prosecutor claims that this is an unreasonable burden,” he said, citing compelling examples.

Zitat Icon

If someone steps onto this highly emotionally charged stage and provokes others, they must also be prepared to endure some things themselves.

Anwalt Klaus Ainedter über Influencer E.

He is referring to that pro-Palestine activist and influencer who— as the “Krone” reported —doesn’t hold back on his own tirades of abuse online, yet sues people who insult him under the Law on Combating Online Hate Speech. Like that retiree who, for example, called him a “complete idiot” in the comments under a video post.

Zitat Icon

I was there on October 7, 2023, in a bunker. I saw horrific videos of the Hamas attack.

Die Angeklagte im Landl

The woman vividly described her personal distress to the judge: “I was there on October 7, 2023, in a bunker. I saw horrific videos of the Hamas attack. For example, one where a pregnant woman’s stomach was slit open. Mr. E.’s post brought all of that back to the surface,” says the Viennese woman, whose father once survived the Mauthausen concentration camp.

Judge Rat acquits the woman. He ruled that it was an expression of outrage protected by freedom of speech. “You can’t be any more deeply affected than that,” says the judge, much to the relief of Ainedter’s client. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
09.11.2026 15:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf