Erdäpfel Weihnachtswunder aus dem Waldviertel

So kamen 15.697 Euro zusammen. Weil er auch Kollegen Erdäpfel abkaufte, „bevor die das in den Wald führen mussten“, wurden dann mehr als 30.000 Kilogramm gespendet. Trotz schlechter Ernte findet auch heuer das Erdäpfel Weihnachtswunder wieder statt. „Denn ich habe versprochen, ich komme jedes Jahr, auch wenn es ein schlechtes ist“, so Böhm. 50.000 Euro sind das ehrgeizige Ziel des Waldviertler Markenbotschafters: „Wir haben für Erdäpfel einfach die besten Böden!“

Spenden unter: www.gofundme.com/f/erdaepfel-weihnachtswunder