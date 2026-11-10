Erdäpfel Weihnachtswunder aus dem Waldviertel

Für einen Euro Spende ein Kilo Bio-Erdknolle für arme und in Not geratene Menschen. Sascha Böhm legt zur erfolgreichen Premiere im Vorjahr noch eins drauf und hofft heuer auf 50.000 Euro!
Der „Bauernbua aus dem Waldviertel“, wie er sich selbst bezeichnet, bereiste in seinem alten Brotberuf in der Baubranche die Kontinente. Als es darum ging, mit seiner Frau Barbara und dem heute eineinhalbjährigen Töchterchen „Mavie“ sesshaft zu werden, übernahm Sascha Böhm im Frühjahr 2024 den elterlichen Nebenerwerbsbetrieb mit einer Vision: Von Bio-Lebensmitteln schon als kleiner Landwirt leben zu können.
„Die Wertschöpfung muss somit beim Bauern bleiben“, war ihm sofort klar, dass er auch zum Direktvermarkter werden musste. Heute liefert Böhm mit seinem Elektromobil Bio-Erdäpfel an berühmte Adressen, wie Schweizer Haus, Landhaus Bacher oder Toni Mörwald und scheut auch Strecken bis nach Maria Alm in Salzburg nicht. 2025 startete der 38-Jährige das Erdäpfel Weihnachtswunder im Internet. Dabei wird für jeden gespendeten Euro ein Kilo der Knollenfrucht an Einrichtungen ausgeliefert, die in Not geratene Menschen unterstützen.
Guter Zweck mal zwei
Gerade im Vorjahr gab es eine herausragende Ernte mit viel Überproduktion. „Es war die Idee, kleinstrukturierte Landwirtschaft abzusichern und gleichzeitig vielen Menschen den Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln zu ermöglichen“, betont Böhm.
So kamen 15.697 Euro zusammen. Weil er auch Kollegen Erdäpfel abkaufte, „bevor die das in den Wald führen mussten“, wurden dann mehr als 30.000 Kilogramm gespendet. Trotz schlechter Ernte findet auch heuer das Erdäpfel Weihnachtswunder wieder statt. „Denn ich habe versprochen, ich komme jedes Jahr, auch wenn es ein schlechtes ist“, so Böhm. 50.000 Euro sind das ehrgeizige Ziel des Waldviertler Markenbotschafters: „Wir haben für Erdäpfel einfach die besten Böden!“
Spenden unter: www.gofundme.com/f/erdaepfel-weihnachtswunder
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