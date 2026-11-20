Ob Möbel, Kleidung oder Geschirr – viele Dinge sind viel zu schade für den Müll. In Second-Hand-Läden bekommen gut erhaltene Gegenstände eine zweite Chance und finden neue Besitzerinnen und Besitzer.
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Früher war es in vielen Haushalten selbstverständlich, Kleidung, Möbel und andere Alltagsgegenstände möglichst lange zu verwenden oder innerhalb der Familie weiterzugeben. Mit zunehmendem Wohlstand und günstigen Massenprodukten veränderte sich das Konsumverhalten: Statt Dinge zu reparieren oder weiterzugeben, wurden sie immer häufiger durch neue ersetzt. Heute erlebt Second-Hand eine Renaissance. Gebrauchte Möbel, Kleidung und Haushaltswaren sind nicht nur eine günstige Alternative zum Neukauf, sondern können auch wertvolle Ressourcen schonen.
Nachhaltigkeit
Schon die Herstellung eines einzigen T-Shirts belastet das Klima: Je nach Produktionsweise entstehen mehrere Kilo Treibhausgase. Eine europäische Studie beziffert den CO2-Fußabdruck eines neuen Baumwollshirts auf rund 3,4 Kilogramm. Ein wiederverwendetes T-Shirt verursacht damit 98 % weniger Treibhausgasemissionen als ein neu produziertes. Voraussetzung für eine tatsächliche Einsparung ist allerdings, dass der Secondhand-Kauf einen Neukauf ersetzt.
Zweites Leben für vergessene Schätze
Gute Adressen zum Schonen von Ressourcen sind die beiden Filialen des 48er-Tandlers (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3 und 22., Percostraße 2). Hier werden gut erhaltene Gegenstände, die sonst möglicherweise im Müll landen würden, zu günstigen Preisen weiterverkauft.
Das Angebot reicht von Geschirr und Büchern über Kleidung bis zu Möbeln und Elektrogeräten. Besonders bei Kindersachen bietet das Sortiment eine große Auswahl. Vor allem bei saisonalem Equipment zahlen sich die Wiener Second-Hand-Läden aus. Hier kann man Schlitten kaufen oder andere Wintersport-Sachen.
Werde zur Klimadetektivin oder zum Klimadetektiven und geh zu Hause auf Schatzsuche! Finde drei Dinge, die du nicht mehr brauchst – zum Beispiel ein Spielzeug, ein Buch oder ein Kleidungsstück. Überlege gemeinsam mit deinen Eltern, wem du damit noch eine Freude machen könntest. Vielleicht kannst du etwas verschenken, tauschen oder zum 48er-Tandler bringen.