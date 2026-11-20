Ob Möbel, Kleidung oder Geschirr – viele Dinge sind viel zu schade für den Müll. In Second-Hand-Läden bekommen gut erhaltene Gegenstände eine zweite Chance und finden neue Besitzerinnen und Besitzer.

Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.