Ob Kaffeemaschine, Waschmaschine oder Staubsauger: Wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert, muss es nicht gleich im Müll landen. Wer repariert statt neu kauft, kann Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.