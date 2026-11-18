Ob Kaffeemaschine, Waschmaschine oder Staubsauger: Wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert, muss es nicht gleich im Müll landen. Wer repariert statt neu kauft, kann Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schonen.
Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.
Früher war es selbstverständlich, kaputte Geräte wieder instand zu setzen. Heute erscheint ein Neukauf oft einfacher. Dabei lassen sich viele Defekte mit wenigen Handgriffen oder dem Austausch eines Ersatzteils beheben.
Ressourcen schonen
Dass Reparieren wieder an Bedeutung gewinnt, zeigen aktuelle Zahlen: Rund 200.000 Elektrogeräte wurden österreichweit bereits mithilfe der Geräte-Retter-Prämie repariert. Besonders häufig landeten Kaffeemaschinen, Waschmaschinen und Geschirrspüler in den Werkstätten.
Doch wann zahlt sich das Reparieren tatsächlich aus? Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) empfiehlt bei Waschmaschinen eine einfache Faustregel: In den ersten fünf Jahren sollten die Reparaturkosten höchstens die Hälfte des ursprünglichen Kaufpreises betragen. Bei zehn Jahre alten Geräten sollte es maximal ein Fünftel sein. Bei einer Waschmaschine, die ursprünglich 800 Euro gekostet hat, wären das also 160 Euro.
Wiederverwenden statt wegwerfen
Wie einfach es manchmal sein kann, kaputten Gegenständen ein zweites Leben zu schenken, zeigt die Stadt Wien am Freitag, dem 20. November. Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen!“ dreht sich alles um einen bewussteren Umgang mit unseren Ressourcen.
Beim 48er-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 können Besucherinnen und Besucher beim Repair- und Nähcafé (15-18 Uhr) lernen, wie sich defekte Alltagsgegenstände und beschädigte Kleidungsstücke wieder instand setzen lassen. Dazu gibt es praktische Tipps zur Pflege von Handys (15-18 Uhr). Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher erklärt der Müllkasperl von 10 bis 11 Uhr auf spielerische Weise, wie Reparieren funktioniert.
Beim 48er-Tandler in der Donaustadt (Percostraße 2) gibt es von 15 bis 18 Uhr eine Schauwerkstatt mit praktischen Tipps zur Reparatur und Wartung des Fahrrads.
Alle Infos auch online auf 48ertandler.wien.gv.at
Kaputt? Das muss noch lange nicht das Ende sein! Oft lassen sich Dinge mit wenigen Handgriffen wieder reparieren. Damit sparst du Geld, Abfall und wertvolle Rohstoffe. Schau dich zu Hause um und finde drei Dinge, die kaputt sind oder nicht mehr richtig funktionieren. Das kann ein Spielzeug, ein Kleidungsstück oder ein Elektrogerät sein. Finde heraus: Kann man sie reparieren, statt etwas Neues zu kaufen?