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Motorrad-Trial

Dominik (16) fährt auf Anhieb aufs Juniorenpodest

Niederösterreich
10.11.2026 19:00
Dominik Eder (16) bewies auch heuer sein Geschick am Motorrad und fuhr gleich in seiner ersten ...
Dominik Eder (16) bewies auch heuer sein Geschick am Motorrad und fuhr gleich in seiner ersten Juniorensaison auf Gesamtrang drei.(Bild: Krone-Collage/privat)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Im Vorjahr wurde er souverän Jugend-Staatsmeister, heuer stand er auch bei den Junioren am Podest: Dominik Eder aus Lehenrotte (Bezirk Lilienfeld) beendete seine erste Saison in der höheren Klasse auf Gesamtrang drei. Für 2027 hat der 16-Jährige bereits den Titel im Visier.

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Einmal in einer Sektion den Fuß aufsetzen, schon gibt es einen Strafpunkt. Wer beim Motorrad-Trial Wurzeln, Steine und steile Passagen möglichst fehlerfrei meistern will, braucht Gleichgewicht und eine ruhige Hand. Dominik Eder zeigte beim Saisonfinale im Tiroler Kössen, dass er beides hat: Am Samstag wurde er Zweiter, am Sonntag Dritter. Damit stand für den 16-Jährigen auch in der Gesamtwertung der Junioren-Staatsmeisterschaft Rang drei fest.

Vom Mountainbike aufs Trial-Motorrad
Zum Motorrad-Trial kam der Lehenrotter erst vor rund vier Jahren. Zuvor hatte er sein Talent am Mountainbike gezeigt, beim Schnuppertraining im Trial-Team Traisental überzeugte er dann auch auf dem Motorrad. Schon bei seiner ersten Jugend-Staatsmeisterschaft 2024 wurde er Dritter. Ein Jahr später holte er mit neun Siegen den Titel.

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Auch in Tschechien am Podest
Heuer ging Eder für das Racing Team Roseneder aus Amstetten an den Start. Das Team kümmerte sich um die Abstimmung seiner Beta Sincro, die ihm der Hersteller zur Verfügung stellte. Einen besonders wichtigen Rückhalt bekam der 16-Jährige auch von seinen Eltern Michaela und Gerhard, die ihn bei seinen Bewerben unterstützten.

Neben der österreichischen Staatsmeisterschaft bestritt Eder fünf Läufe der tschechischen Meisterschaft. Sein bestes Ergebnis dort war ein zweiter Platz. Jetzt geht es in die Winterpause. Das Ziel für die nächste Saison steht schon fest: 2027 will er auch bei den Junioren Staatsmeister werden.

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