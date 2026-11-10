Dominik (16) fährt auf Anhieb aufs Juniorenpodest

Einmal in einer Sektion den Fuß aufsetzen, schon gibt es einen Strafpunkt. Wer beim Motorrad-Trial Wurzeln, Steine und steile Passagen möglichst fehlerfrei meistern will, braucht Gleichgewicht und eine ruhige Hand. Dominik Eder zeigte beim Saisonfinale im Tiroler Kössen, dass er beides hat: Am Samstag wurde er Zweiter, am Sonntag Dritter. Damit stand für den 16-Jährigen auch in der Gesamtwertung der Junioren-Staatsmeisterschaft Rang drei fest.